Nouveaux films et séries télévisées indiennes sur Netflix: février 2020

Netflix nous a fait faire des prises doubles ce mois-ci, avec deux films des réalisateurs Jeethu Joseph et Sooraj R. Barjatya disponibles en streaming, plus deux films avec Tabu et trois avec Mohnish Bahl. Voici tous les nouveaux films et séries télévisées indiennes ajoutés à Netflix en février 2020.

N = Netflix Original

De nouveaux films indiens ajoutés à Netflix en février 2020

Hum Aapke Hain Koun (1994)

Langue: hindi

Durée: 193 minutes

Réalisateur: Sooraj R. Barjatya

Jeter: Madhuri Dixit, Salman Khan, Mohnish Bahl

Genre: Romance, Drame | Ajouté à Netflix: 1er fevrier

Hum Aapke Hain Koun était un blockbuster massif lors de sa sortie en 1994, et il reste l’un des films hindi les plus rentables de tous les temps une fois ajusté pour l’inflation. L’histoire mélodramatique – deux frères tombent amoureux de deux sœurs, puis la tragédie frappe – a inauguré une vague de drames romantiques axés sur la famille qui a attiré le public dans le théâtre.

Hum Saath-Saath Hain (1999)

Langue: hindi

Durée: 176 minutes

Réalisateur: Sooraj R. Barjatya

Jeter: Salman Khan, Karishma Kapoor, Saif Ali Khan, Mohnish Bahl, Tabu

Genre: Romance, Drame | Ajouté à Netflix: 1er fevrier

Le suivi du réalisateur Sooraj R. Barjatya à Hum Aapke Hain Koun suit une autre série de frères et sœurs et leurs partenaires romantiques, avec Salman Khan et Mohnish Bahl jouant à nouveau des frères. Cette fois, l’harmonie familiale est menacée par une lutte pour un héritage attisé par une belle-mère qui se mêle.

Thambi (2019)

Langue: Tamil

Durée: 147 minutes

Réalisateur: Jeethu Joseph

Jeter: Karthi, Jyothika, Sathyaraj

Genre: Action, Thriller | Ajouté à Netflix: 3 février

Le spécialiste du thriller Jeethu Joseph a commencé sa carrière en réalisant des films en malayalam, mais s’est depuis étendu au cinéma tamoul et hindi. Son film tamoul Thambi concerne un escroc qui usurpe l’identité du fils d’un homme politique perdu depuis longtemps. La tromperie devient mortelle lorsque le conman découvre le secret derrière l’homme qu’il prétend être.

Jada (2019)

Langue: Tamil

Durée: 124 minutes

Réalisateur: Kumaran

Jeter: Kathir, Kishore Kumar G., Roshini

Genre: Sports, Thriller | Ajouté à Netflix: 6 février

Un jeune athlète prometteur relance un tournoi dans lequel une forme dangereuse de football est jouée. (Je suppose que Sergio Ramos doit être impliqué…) Seulement, il se passe quelque chose de terrifiant en ville qui effraie le sportif et ses coéquipiers.

Thottappan (2019)

Langue: Malayalam

Durée: 138 minutes

Réalisateur: Shanavas K. Bavakutty

Jeter: Priyamvada Krishnan, Vinayakan, Roshan Mathew

Genre: Drame | Ajouté à Netflix: 8 février

Basé sur une courte histoire de Francis Noronha, Thottappan relate les mésaventures d’un petit escroc et de sa fille adoptive. Leur lien est mis à l’épreuve lorsqu’un bel étranger de mauvaise réputation tombe amoureux de la jeune femme.

Panipat (2019)

Langue: hindi

Durée: 170 minutes

Réalisateur: Ashutosh Gowariker

Jeter: Arjun Kapoor, Kriti Sanon, Sanjay Dutt, Mohnish Bahl

Genre: Drame historique | Ajouté à Netflix: 14 Février

En 2001, Ashutosh Gowariker a réalisé le dernier film indien à être nominé pour un Oscar: Lagaan. Il a enchaîné avec les excellents films Swades et Jodhaa Akbar. Les trois films incontournables sont sur Netflix. Le dernier film de Gowariker est l’épopée historique décevante, alambiquée et ennuyeuse de Panipat. Mohnish Bahl joue un souverain indien du XVIIIe siècle dont le royaume est menacé par une armée d’invasion d’Afghanistan.

Le corps (2019)

Langue: hindi

Durée: 100 minutes

Réalisateur: Jeethu Joseph

Jeter: Emraan Hashmi, Rishi Kapoor, Sobhita Dhulipala

Genre: Mystère, suspense | Ajouté à Netflix: 21 février

Le mystère espagnol 2012 The Body (El Cuerpo) a été refait en plusieurs langues dans plusieurs pays, avec une version en anglais également en préparation. La version en hindi de The Body – du réalisateur de Thambi Jeethu Joseph – met en vedette Emraan Hashmi en tant que professeur dont le cadavre de la femme a disparu de la morgue, tandis que Rishi Kapoor joue l’officier enquêteur.

Yeh Ballet (2020) N

Langue: hindi

Durée: 117 minutes

Réalisateur: Sooni Taraporevala

Jeter: Achintya Bose, Manish Chauhan, Julian Sands, Jim Sarbh

Genre: Danse, Drame | Ajouté à Netflix: 21 février

Netflix a adapté le court métrage documentaire Yeh Ballet du réalisateur Sooni Taraporevala en 2017 en un long métrage. Les nouveaux venus Achintya Bose et Manish Chauhan jouent une paire de jeunes danseurs de Mumbai qui endurent des difficultés pour poursuivre leurs rêves de ballet, avec l’aide d’un professeur de danse européenne excentrique joué par Julian Sands.

Ala Vaikunthapurramuloo (2020)

Langue: Telugu

Durée: 161 minutes

Réalisateur: Trivikram Srinivas

Jeter: Allu Arjun, Pooja Hegde, Tabu, Murali Sharma

Genre: Action, Drame | Ajouté à Netflix: 27 février

Le héros du film télougou Allu Arjun est la vedette de ce conte de conflits de classe, d’engagements surprise, de malentendus violents et de bébés changés à la naissance. Le casting comprend un certain nombre d’acteurs qui travaillent dans diverses industries linguistiques, dont Tabu, Pooja Hegde et Murali Sharma.

Amit Tandon: Family Tandoncies (2019) N

Langue: hindi

Durée: 72 minutes

Jeter: Amit Tandon

Genre: Comédie | Ajouté à Netflix: 28 février

Family Tandoncies d’Amit Tandon est le premier standup spécial original hindi de Netflix. Comme le titre le suggère, le matériel de Tandon se concentre sur sa famille et propose des conseils parentaux ingénieux comme rejoindre Instagram juste pour que vos adolescents obsédés par le téléphone n’oublient pas à quoi vous ressemblez.

Une nouvelle série télévisée indienne ajoutée à Netflix en février 2020

Taj Mahal 1989 (2020) N

Langue: hindi

Saisons: 1

Épisodes: sept

Jeter: Neeraj Kabi, Geetanjali Kulkarni, Husain danois, Sheeba Chaddha

Genre: Romance | Ajouté à Netflix: 14 Février

La série romantique Taj Mahal 1989 jette un regard sur la romance à travers les expériences de quatre couples Lucknow disparates, certains nouvellement formés et d’autres mariés depuis des décennies. La bande-annonce fait sonner 1989 aussi loin dans le passé que l’âge des ténèbres – bien que, pour être juste, cela puisse sembler ainsi aux jeunes qui n’ont jamais connu un monde sans Internet.

