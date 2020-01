Nouveaux films et séries télévisées indiennes sur Netflix: janvier 2020

Netflix a commencé 2020 en beauté, en lançant un nouveau film original en hindi, un spécial stand-up original et deux nouvelles séries télévisées originales au mois de janvier. Le service a également ajouté des films non originaux en hindi, assamais et tamoul. Voici tous les nouveaux films et séries télévisées indiennes ajoutés à Netflix en janvier 2020.

N = Netflix Original

Nouveaux films indiens sur Netflix: janvier 2020

Histoires de fantômes (2020) N

Langue: hindi

Durée: 144 minutes

Réalisateurs: Zoya Akhtar, Anurag Kashyap, Dibakar Banerjee, Karan Johar

Jeter: Janhvi Kapoor, Sobhita Dhulipala, Sukant Goel, Mrunal Thakur, Avinash Tiwary

Genre: Horreur | Ajouté à Netflix: 1 janvier

Les quatre réalisateurs des films d’anthologie Bombay Talkies et Netflix Original Lust Stories se réunissent pour offrir leurs vues sur le genre d’horreur. Les quatre shorts fantasmagoriques présentent tout, des cannibales aux malédictions en passant par les mamies effroyables, ainsi que des commentaires sociaux perspicaces. Quelques films sont assez sanglants – mais pas le court métrage divertissant du réalisateur Karan Johar, qui est aussi fastueux et raffiné qu’une histoire de fantômes.

Fabriqué en Chine (2019)

Langue: hindi

Durée: 127 minutes

Réalisateur: Mikhil Musale

Jeter: Rajkummar Rao, Boman Irani, Mouni Roy

Genre: Comédie | Ajouté à Netflix: 12 janvier

Un entrepreneur en herbe fait équipe avec un sexologue pour vendre un aphrodisiaque chinois illégal en Inde, mais la femme de l’homme d’affaires n’est pas heureuse quand elle découvre la source des nouvelles richesses de son mari. Basé sur le roman de Parinda Joshi, Made in China.

Bulbul peut chanter (2018)

Langue: Assamais

Durée: 94 minutes

Réalisateur: Rima Das

Jeter: Arnali Das, Banita Thakuriya, Manoranjan Das

Genre: Drame | Ajouté à Netflix: 15 janvier

Dans son suivi de Village Rockstars – soumission officielle de l’Inde aux 91e Academy Awards – la réalisatrice Rima Das montre les difficultés de trois adolescents à accepter leur identité sexuelle dans les limites de leur petite ville conservatrice. Netflix a peu de titres en langue assamaise dans leur catalogue américain, c’est donc un ajout bienvenu.

Motichoor Chaknachoor (2019)

Langue: hindi

Durée: 132 minutes

Réalisateur: Debamitra Biswal

Jeter: Nawazuddin Siddiqui, Athiya Shetty

Genre: Comédie romantique | Ajouté à Netflix: 20 janvier

Nawazuddin Siddiqui fait un 180 de son rôle de méchant Ganesh Gaitonde dans la série Netflix Original Sacred Games pour jouer un célibataire vieillissant désespéré de se marier dans cette comédie romantique. Quand il rencontre une beauté fougueuse désespérée de quitter l’Inde, ils doivent décider si leur mariage sera plus qu’un arrangement commercial.

KD (A) Karuppudurai (2019)

Langue: Tamil

Durée: 114 minutes

Réalisateur: Madhumita

Jeter: Mu Ramaswamy, Naga Vishal

Genre: Drame | Ajouté à Netflix: 21 janvier

Lorsque K.D., 80 ans, se réveille d’un coma pour trouver ses héritiers avides complotant son décès, il fait une pause pour cela. L’octogénaire fait équipe avec un petit garçon effronté pour le voyage sur la route d’une vie, en apprenant le vrai sens de «famille» en cours de route.

Sillu Karuppatti (2019)

Langue: Tamil

Durée: 133 minutes

Réalisateur: Halitha Shameem

Jeter: Nivedhithaa Sathish, Leela Samson, Samuthirakani, Sunaina, Manikandan

Genre: Romance | Ajouté à Netflix: 26 janvier

C’est tout à fait le mois des films d’anthologie indienne sur Netflix. Sillu Karuppatti propose quatre courts métrages romantiques sur les couples jeunes et moins jeunes, tous réalisés par la réalisatrice Halitha Shameen.

Vir Das: pour l’Inde (2020) N

Langue: Anglais

Durée: 75 minutes

Réalisateurs: Ajay Bhuyan, Vir Das

Jeter: Vir Das

Genre: Comédie | Ajouté à Netflix: 26 janvier

L’acteur et comédien Vir Das obtient son troisième spécial stand-up Netflix pour Netflix, après Abroad Understanding et Losing It. Cette fois, Das offre ses observations sur les voyages internationaux et vante la suprématie des biscuits Parle-G parmi les cookies du monde.

Shimla Mirchi (2020)

Langue: hindi

Durée: 129 minutes

Réalisateur: Ramesh Sippy

Jeter: Rajkummar Rao, Hema Malini, Rakul Preet Singh

Genre: Comédie romantique | Ajouté à Netflix: 27 janvier

La deuxième comédie de Rajkummar Rao à rejoindre Netflix en janvier est restée sur les tablettes pendant plusieurs années avant d’obtenir une courte sortie en salles en Inde plus tôt ce mois-ci. Dans Shimla Mirchi, Rao joue un jeune homme dont la lettre de proposition se retrouve entre les mains de la mère célibataire de sa future mariée, qui est plus que prête à se faire attacher elle-même.

Nouvelle série télévisée indienne sur Netflix: janvier 2020

Chhota Bheem Kung Fu Dhamaka (2019)

Langue: hindi

Saisons: 1

Épisodes: dix

Jeter: Pinky Pal Rajput, Sonal Kaushal, Julie Tejwani, Jigna Bharadhwaj

Genre: Animation | Ajouté à Netflix: 1 janvier

D’abord long métrage du même nom, la série Chhota Bheem Kung Fu Dhamaka suit les aventures du petit héros de bande dessinée avec ses amis alors qu’ils explorent la Chine.

Jamtara: Sabka Number Ayega (2020) N

Langue: hindi

Saisons: 1

Épisodes: dix

Jeter: Amit Sial, Dibyendu Bhattacharya, Aksha Pardhasany, Monika Panwar

Genre: Crime | Ajouté à Netflix: 10 janvier

Sur la base d’une histoire vraie sur une campagne de phishing lancée dans la ville de Jamtara, un groupe de jeunes hommes s’enrichit en utilisant une arnaque par téléphone. Le véritable coût de cet argent facile est révélé lorsque la police locale se méfie et qu’un puissant politicien demande une réduction de ses bénéfices.

Quel amour! avec Karan Johar (2020) N

Langue: Anglais

Saisons: 1

Épisodes: sept

Jeter: Karan Johar

Genre: Réalité, Relooking, Rencontres | Ajouté à Netflix: 30 janvier

Après une vie passée dans la bulle somptueuse de Bollywood, l’idée de producteur-réalisateur-animateur Karan Johar offrant des conseils pratiques de rencontres à des célibataires ordinaires est assez hilarante. Néanmoins, son nouveau spectacle What the Love! avec Karan Johar promet des métamorphoses glamour, des moments de bien-être et des apparitions invitées des célébrités de Bollywood Huma Qureshi (la série Netflix Original Leila), Saif Ali Khan (Sacred Games), Ali Fazal, Parineeti Chopra, Arjun Kapoor et Sunny Leone.

Lequel des films et séries télévisées indiennes nouvellement ajoutés regarderez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!