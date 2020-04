Nouveaux films et séries télévisées indiennes sur Netflix: mars 2020

Netflix a mis en vedette les femmes avec ses offres originales en mars, y compris un nouveau film et une série avec de solides rôles féminins et une série stand-up mettant en vedette quatre femmes de la bande dessinée indienne. Les parents ont également pris une pause avec des séries d’animation et des films nouvellement ajoutés pour divertir les enfants. Voici tous les nouveaux films et séries télévisées indiennes ajoutés à Netflix en mars 2020.

N = Netflix Original

Nouveaux films indiens sur Netflix: mars 2020

Bhangra Paa Le (2020)

Langue: hindi

Durée: 130 minutes

Réalisateur: Sneha Taurani

Jeter: Sunny Kaushal, Rukshar Dhillon

Genre: Comédie, drame, danse | Ajouté à Netflix: 1er mars

Les rivaux des équipes de danse des collèges opposés s’affrontent sur une scène internationale, dans l’espoir de mettre en valeur la culture punjabie dans le monde grâce à la danse Bhangra. Dans cette histoire bienveillante, Bhangra relie les danseurs à leurs rêves d’avenir et leur donne un moyen d’honorer leur passé. Une intrigue parallèle renvoie aux expériences du grand-père d’un personnage pendant la Seconde Guerre mondiale, Sunny Kaushal jouant à la fois grand-père et petit-fils. La chorégraphie dynamique est le point culminant, mais l’histoire est douce aussi.

Irandam Ulagaporin Kadaisi Gundu / La dernière bombe de la Seconde Guerre mondiale (2019)

Langue: Tamil

Durée: 132 minutes

Réalisateur: Athiyan Athirai

Jeter: Dinesh, Anandhi, Munishkanth

Genre: Drame | Ajouté à Netflix: 3 mars

Un marchand de ferraille a les mains pleines pour essayer de convaincre ses beaux-parents potentiels de le laisser épouser la femme qu’il aime. Puis il découvre sans le savoir une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale, le mettant dans le collimateur de politiciens et d’une force de police disposée à tout pour cacher l’existence de la bombe.

Angu Vaikuntapurathu (2020)

Langue: Malayalam

Durée: 161 minutes

Réalisateur: Trivikram Srinivas

Jeter: Allu Arjun, Pooja Hegde, Tabu, Murali Sharma

Genre: Action, Drame | Ajouté à Netflix: 5 mars

Angu Vaikuntapurathu est la version doublée en malayalam du film Telugu Ala Vaikunthapurramuloo, qui a été ajouté à Netflix fin février. Allu Arjun joue le fils d’une famille riche qui a troqué à la naissance et a élevé la classe moyenne. Un drame s’ensuit.

Coupable (2020) N

Langue: hindi

Durée: 119 minutes

Réalisateur: Ruchi Narain

Jeter: Kiara Advani, Taher Shabbir, Akansha Ranjan Kapoor

Genre: Drame, problème social | Ajouté à Netflix: 6 mars

Lorsque son petit ami de l’université est accusé de viol, la rockeuse Nanki (Kiara Advani) entreprend elle-même d’enquêter sur l’incident, la forçant à confronter ses hypothèses à la fois sur son petit ami et son accusateur, et exposant une culture toxique de privilège de classe sur le campus.

Jai maman momie (2020)

Langue: hindi

Durée: 101 minutes

Réalisateur: Navjot Gulati

Jeter: Poonam Dhillon, Supriya Pathak, Sunny Singh, Sonnalli Seygall

Genre: Comédie, Romance | Ajouté à Netflix: 14 mars

Les plans de mariage d’un couple sont bouleversés lorsqu’ils découvrent que leurs mères ont une inimitié vieille de plusieurs décennies. Les vétérans de Bollywood Supriya Pathak et Poonam Dhillon jouent les matriarches en feu dans un film que la maison de production Luv Films qualifie de «Mom-Com».

Route de contournement (2019)

Langue: hindi

Durée: 135 minutes

Réalisateur: Naman Nitin Mukesh

Jeter: Neil Nitin Mukesh, Adah Sharma, Rajit Kapoor

Genre: Thriller | Ajouté à Netflix: 15 mars

L’acteur Neil Nitin Mukesh fait ses débuts en tant que scénariste avec Bypass Road, le premier film réalisé par son frère, Naman Nitin Mukesh. Neil incarne un créateur de mode blessé dans un accident de voiture, seulement pour se retrouver lié à la mort d’un mannequin et traqué par un tueur masqué.

Maska (2020) N

Langue: hindi

Durée: 111 minutes

Réalisateur: Neeraj Udhwani

Jeter: Manisha Koirala, Prit Kamani, Shirley Setia, Javed Jaffrey

Genre: Comédie, Drame | Ajouté à Netflix: 27 mars

Mumbai abritait autrefois des centaines de cafés iraniens, mais il n’en reste que quelques dizaines, servant le plat signature maska. Dans le film Maska, un jeune homme aux rêves de Bollywood refuse de reprendre l’exploitation du café iranien de sa famille. Mais un joli photographe documentant l’histoire de ces cafés lui fait voir à quel point les affaires de sa famille sont importantes pour la communauté.

Paharganj (2019)

Langue: hindi

Durée: 107 minutes

Réalisateur: Rakesh Ranjan Kumar

Jeter: Lorena Franco, Bijesh Jayarajan, Neet Chowdhary

Genre: Crime, drame | Ajouté à Netflix: 31 mars

L’actrice espagnole Lorena Franco fait ses débuts en hindi à Paharganj. Elle incarne une femme qui se retrouve prise dans un réseau de relations sexuelles, de drogue, de meurtre et de complots internationaux lorsqu’elle se rend à Delhi pour retrouver son petit-ami disparu.

Punyakoti (2019)

Langue: sanskrit

Durée: 85 minutes

Réalisateur: Ravishankar Venkateswaran

Jeter: Revathi, Roger Narayanan, Sneha Ravishankar

Genre: Animation | Ajouté à Netflix: 31 mars

Punyakoti est le premier film d’animation jamais réalisé avec un dialogue sanscrit. Dans cette représentation d’une chanson populaire populaire, une sécheresse imminente rassemble un tigre affamé et une vache qui dit toujours la vérité dans une parabole sur la destruction de l’environnement causée par l’homme.

Nouvelle série télévisée indienne sur Netflix: mars 2020

Mighty Little Bheem: Festival des couleurs (2020) N

Langue: Pas de dialogue

Saisons: 1 | Épisodes: 3

Jeter: Samruddhi Shukla, Aranya Kaur, Rajesh Kava

Genre: Animation | Ajouté à Netflix: 5 mars

Le petit bébé Bheem célèbre Holi avec sa famille dans cette collection d’épisodes de 6 minutes.

Elle (2020) N

Langue: hindi

Saisons: 1 | Épisodes: sept

Jeter: Aaditi Pohankar, Vijay Varma, Vishwas Kini

Genre: Crime, Thriller | Ajouté à Netflix: 20 mars

Un officier de police réservé doit utiliser ses ruses féminines pour survivre à une affectation secrète dangereuse, se faisant passer pour une travailleuse du sexe pour infiltrer un réseau de drogue. La série graveleuse est créée par le cinéaste Imtiaz Ali, qui a connu son plus grand succès commercial avec ses comédies dramatiques romantiques.

Ladies Up (2019) N

Langue: Anglais et hindi

Saisons: 1 | Épisodes: 4

Jeter: Prashasti Singh, Kaneez Surka, Supriya Joshi, Niveditha Prakasam

Genre: Comédie stand-up | Ajouté à Netflix: 27 mars

Les bandes dessinées Prashasti Singh, Kaneez Surka, Supriya Joshi, Niveditha Prakasam couvrent tout, de la désapprobation parentale au divorce en passant par la vengeance et les sosies de célébrités surprenantes dans cette collection d’ensembles debout.

Akbar Birbal (2019)

Langue: hindi

Saisons: 1 | Épisodes: 13

Jeter: Kiku Sharda, Vishal Kotian, Delnaaz Irani

Genre: Animation | Ajouté à Netflix: 31 mars

L’empereur Akbar et son conseiller Birbal utilisent leur esprit et leur sagesse pour transmettre des leçons morales à leur public dans cette série d’aventures historiques.

Bal Ganesh (2019)

Langue: hindi

Saisons: 1 | Épisodes: 13

Jeter: Meghna Erande Joshi, Parminder Ghumman

Genre: Animation | Ajouté à Netflix: 31 mars

Enfant, le jeune dieu éléphant Ganesh se bat pour ce qui est bien tout en s’amusant avec ses amis. Il invente également le football, apparemment.

