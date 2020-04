Nouveaux films ‘Thomas & Friends’ à venir sur Netflix en mai 2020

Trois nouveaux films de Thomas & Friends devraient sortir sur Netflix aux États-Unis le 1er mai.

Comme vous l’avez peut-être entendu, Netflix est récemment devenu la maison de streaming exclusive de Thomas the Tank Engine avec la sortie de la saison 23 et quelques spéciaux de films. Maintenant, encore plus de titres Thomas sont sur le point d’être publiés.

Toutes les régions n’ont pas obtenu Thomas & Friends, il convient de le noter. Il est très largement traité par région par région.

Maintenant, plus d’un mois après le premier lot de nouveaux titres Thomas, nous sommes encore plus alignés pour mai 2020. Vous pouvez trouver une liste complète de ce qui arrivera à Netflix en mai 2020 ici.

Voici une plongée dans les trois nouveaux titres Thomas & Friends à venir sur Netflix le 1er mai:

Thomas & Friends: Marvelous Machinery: une nouvelle arrivée

“Avec un salon de la technologie à Sodor, Thomas et l’équipe Steam s’attaquent à une multitude de tâches – mais peuvent-ils terminer leurs livraisons avant la grande ouverture?”

Thomas et ses amis: Marvelous Machiner: World of Tomorrow

«Au milieu de manifestations spéciales à Sodor, Thomas et le gang craignent qu’ils ne soient remplacés par de nouvelles inventions jusqu’à ce qu’une mission montre à quel point ils sont vraiment utiles.»

Thomas et ses amis: Thomas et le Royal Engine

“Une invitation de la Reine envoie Thomas et l’équipage à Londres alors qu’ils se faufilent dans les retards et les débâcles en courant vers une célébration royale.”

Avez-vous hâte de découvrir d’autres aventures de Thomas sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.