2020 promet d’être l’une des meilleures années jamais enregistrées pour les dramatiques k sur Netflix, et février a été loin d’être décevant. Voici tous les nouveaux K-Dramas sur Netflix, février 2020.

N = Netflix Original | * = Épisodes diffusés chaque semaine

Nouveaux K-Dramas sur Netflix février 2020

Crash atterrissant sur vous N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Comédie, romantique | Date de sortie de Netflix: 15 décembre 2019

Jeter: Hyun Bin, Son Ye Jin, Seo Ji Hye, Kim Jung Hyun, Jeon Gook Hwan

Malgré la sortie du premier épisode en décembre 2019, il a fallu plusieurs semaines pour que les 16 épisodes soient diffusés. Nous avions déjà prédit que Crash Landing on You pourrait être un énorme succès, et nous ne nous sommes pas trompés. La finale a été l’un des épisodes de télévision par câble les mieux notés de l’histoire de la Corée du Sud, cimentant Crash Landing on You en tant que drame tvN le mieux noté à ce jour, mais au deuxième rang après celui de Sky Castle.

L’héritière de la belle mode, Yoon Se-ri, s’est écrasée en Corée du Nord après avoir été balayée par une tempête de vent sur son parapente. Alors qu’elle s’écrase sur l’arbre, elle atterrit sur l’officier militaire nord-coréen, Lee Jung-hyeok. Bien qu’il soit un homme de principe et sans compromis, Lee Jung-hyeok décide d’aider Yoon Se-ri et la cache aux autorités nord-coréennes. Alors que la paire apprend de plus en plus les uns des autres et se rapproche, il ne faut pas longtemps avant que la paire commence à tomber amoureuse.

Salut, maman!

Saisons: 1 | Épisodes: 16 *

Jours de sortie des épisodes: Dimanche et lundi

Genre: Comédie, Fantaisie | Date de sortie de Netflix: 23 février 2020

Jeter: Kim Tae Hee, Lee Kyu Hyung, Go Bo Gyeol, Seo Woo Jin, Kim Mi Kyung

Au moment de la rédaction, Salut au revoir, maman! doit encore arriver sur Netflix, mais c’est déjà l’une des versions les plus attendues de 2020. La série verra le retour de l’actrice populaire Kim Tae Hee, qui revient au cinéma après une pause de quatre ans pour passer du temps avec sa famille.

Depuis sa mort il y a 5 ans, Cha Yu Ri a du mal à passer à l’au-delà. Son mari, Jo Kang-Hwa, un chirurgien thoracique talentueux, qui a à peine surmonté la mort de sa femme, s’est remarié il y a deux ans, mais sa personnalité autrefois aimante et gentille a radicalement changé. Déterminée à redevenir humaine, Cha Yu Ri entame un projet de réincarnation de 49 jours et se présente devant son mari pour la première fois en cinq ans.

Itaewon classe N

Saisons: 1 | Épisodes: 16 *

Jours de sortie des épisodes: Samedi et dimanche

Genre: Drame | Date de sortie de Netflix: 1er février 2020

Jeter: Park Seo Joon, Kim Da Mi, Nara, Yoo Jae Myung, Ahn Bo Hyun

Bien qu’elle soit à moins de la moitié de la première saison, la classe Itaewon est déjà entrée dans le top 10 des dramatiques de télévision par câble les mieux notées en Corée du Sud. Au moment d’écrire ces lignes, il reste encore dix épisodes (valant 5 semaines), et nous pouvions déjà voir la série dépasser l’incroyable succès de Crash Landing on You.

Le premier jour de fréquentation de son nouveau lycée, Park Sae Roy a des ennuis après avoir frappé Jang Geun Won, qui avait intimidé un camarade de classe. Jang Dae Hee, le père de Jang Geun Won, est le PDG de l’entreprise de restauration Jagga et le patron du père de Park Sae Roy. Après avoir refusé de s’excuser pour avoir frappé Jang Geun Won, le père de Park Sae Roy est licencié et il est finalement expulsé de l’école. Peu après, un tragique accident, causé par Jang Geun Won, a eu lieu et le père de Park Sae Ro Yoy est décédé. Le cœur brisé et en colère contre sa perte, Park Sae Roy bat vicieusement Jang Geun Won, se faisant du temps en prison. Décidant de se venger de la compagne Jagga et de la famille Jang, Park Sae Roy ouvre son propre restaurant à Itaewon, Séoul.

My Holo Love N

Saisons: 1 | Épisodes: 12

Genre: Romance, science-fiction | Date de sortie de Netflix: 7 février 2020

Jeter: Yoon Hyun Min, Go Sung Hee, Choi Yeo Jin, Hwang Chan Sung, Lee Jung Eun

Contrairement aux autres K-dramas de cette liste, les douze épisodes de My Holo Love étaient prêts à être frappés dès leur sortie. La série est déjà devenue un succès retentissant auprès des abonnés, et met en vedette les goûts des acteurs populaires du drame k Yoon Hyun Min et Go Sung Hee.

Go Nan Do, propriétaire et créateur d’une société de recherche informatique, doit cacher son existence au monde après son implication en tant que hacker dans une affaire majeure il y a dix ans. Présumé mort, les seules personnes qui connaissaient son existence sont sa belle-sœur et le PDG de son entreprise. Han So Yeon, directrice adjointe d’une entreprise de lunettes, garde ses distances avec les gens, en raison de son incapacité à reconnaître les visages des gens.

Quels nouveaux K-Dramas regarderez-vous sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!