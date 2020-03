Nouveaux K-Dramas sur Netflix: mars 2020

Mars devrait être un autre mois extrêmement excitant pour K-Dramas sur Netflix. Avec de nouveaux spectacles incroyables qui arrivent chaque semaine, sans parler du retour de l’une des meilleures séries d’horreur que Netflix a à offrir. Voici tous les nouveaux K-Dramas à venir sur Netflix pour mars 2020.

N = Netflix Original

Voici tous les nouveaux K-Dramas sur Netflix pour mars 2020:

Voix

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Crime, Thriller

Jeter: Jang Hyuk, Lee Ha Na, Baek Sung Hyun, Ye Sung, Son Eun Seo

Arrivé sur Netflix: 1er mars 2020

Les seize épisodes de Voice sont désormais disponibles en streaming sur Netflix! Bien qu’elle ne soit pas acclamée par la critique, la série est très bien classée parmi la communauté de fans de K-Drama. Espérons que dans le futur, les abonnés pourront également s’attendre à la deuxième saison de Voice, qui fait partie du top 50 des dramatiques de télévision par câble les mieux notées en Corée du Sud.

Le détective populaire Moo Jin Hyuk, qui est coupable de la mort de sa femme, travaille avec le profileur vocal professionnel Kang Kwon Joo, dont le père est tué, pour résoudre un autre crime, pourchassant le tueur en série responsable de la mort des membres de leur famille.

Royaume N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Horreur

Jeter: Joo Ji Hoon, Rye Seung Ryong, Bae Doo Na, Kim Sung Gyu, Kim Sang Ho

Date de sortie de Netflix: 13 mars 2020

L’attente a été incroyablement longue mais la deuxième saison de Kingdom arrive en mars! Attendez-vous à voir les abonnés descendre sur les séries et grimper les six prochains épisodes, tout comme les zombies seraient une nouvelle victime.

Dans la période Joseon de Corée, le prince héritier Change est pris dans une conspiration politique et est contraint de fuir la capitale. Après avoir enquêté sur l’homme qui a soigné son père, le roi, la mission de Chang devient rapidement aigre alors qu’il apprend que le travail du médecin a conduit à la création d’une mystérieuse peste qui fait ressusciter les morts. Alors que l’épidémie mangeuse de chair menace le pays, le prince héritier doit unir le peuple et sauver la Corée.

K-Dramas hebdomadaires sur Netflix: mars 2020

Classe Itaewon

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Drame, Romance

Jeter: Park Seo Joon, Kim Da Mi, Nara, Yoo Jae Myung, Ahn Bo Hyun

Date de sortie de Netflix: 31 janvier 2020 | Les épisodes arrivent: Vendredis et dimanches

Depuis ses débuts sur JTBC, la popularité de la classe Itaewon est montée en flèche. Avec six épisodes restants, Itaewon Class est déjà entré dans le top 10 des dramatiques de télévision par câble les mieux notées de l’histoire du pays. Résidant actuellement à la sixième place, à la fin de la première saison, nous pourrions potentiellement voir la classe Itaewon battre les trois premiers.

Le premier jour de fréquentation de son nouveau lycée, Park Sae Roy a des ennuis après avoir frappé Jang Geun Won, qui avait intimidé un camarade de classe. Jang Dae Hee, le père de Jang Geun Won, est le PDG de l’entreprise de restauration Jagga et le patron du père de Park Sae Roy. Après avoir refusé de s’excuser pour avoir frappé Jang Geun Won, le père de Park Sae Roy est licencié et il est finalement expulsé de l’école. Peu après, un tragique accident, causé par Jang Geun Won, a eu lieu et le père de Park Sae Ro Yoy est décédé. Le cœur brisé et en colère contre sa perte, Park Sae Roy bat vicieusement Jang Geun Won, se faisant du temps en prison. Décidant de se venger de la compagne Jagga et de la famille Jang, Park Sae Roy ouvre son propre restaurant à Itaewon, Séoul.

Hyena N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Comédie, Romance | Réseau: SBS

Jeter: Joo Ji Hoon, Kim Hye Soo, Lee Kyung Young, Kim Ho Jung, Song Young Kyu

Date de sortie de Netflix: 22 février 2020 | Les épisodes arrivent: Samedi et dimanche

Mars est un mois chargé pour l’acteur Joo Ji Hoon, avec le retour de Kingdom pour sa deuxième saison, et apparaissant chaque semaine avec des épisodes de Hyena. Ce mois-ci, l’actrice Kim Hye Soo revient également à la télévision après presque quatre ans d’absence du petit écran.

Travaillant avec les plus riches de la société, l’avocat Jung Geum Ja travaille pour le 1% de la société, repoussant les frontières entre la loi et l’anarchie, la justice et l’injustice, l’éthique et la corruption. Jung Geum Ja court après le succès et l’argent, peu importe le coût. Yoon Hee Jae, un avocat prospère à part entière, possède un esprit extraordinaire mais est enroulé autour de son propre ego. En concurrence pour les clients les plus riches, des étincelles volent lorsque la paire d’avocats s’affrontent,

Salut, maman! N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Comédie, Romance | Réseau: tvN

Jeter: Kim Tae-Hee, Lee Kyu-Hyung, Go Bo-Gyeol, Seo-Woo Jin, Kim Mi-Kyung

Date de sortie de Netflix: 23 février 2020 | Les épisodes arrivent: Dimanches et lundis

La sortie de Hi Bye, Mama! sur tvN a vu le retour de l’actrice populaire Kim Tae-Hee après une interruption de cinq ans. La série gagne déjà en popularité de semaine en semaine, et même si nous ne pensons pas que la série peut dépasser Crash Landing on You, il y a toutes les chances qu’elle se classe dans le top 20 à la fin de la série.

Depuis sa mort il y a 5 ans, Cha Yu Ri a du mal à passer à l’au-delà. Son mari, Jo Kang-Hwa, un chirurgien thoracique talentueux, qui a à peine surmonté la mort de sa femme, s’est remarié il y a deux ans, mais sa personnalité autrefois aimante et gentille a radicalement changé. Déterminée à redevenir humaine, Cha Yu Ri entame un projet de réincarnation de 49 jours et se présente devant son mari pour la première fois en cinq ans.

Playlist de l’hôpital N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Drame médical, tranche de vie | Réseau: tvN

Jeter: Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung, Jeon Mi Do

Date de sortie de Netflix: 12 mars 2020 | Les épisodes arrivent: Vendredi

Les abonnés peuvent s’attendre à une dose du traitement de tranche de vie avec la prochaine liste de lecture dramatique de tvN Hospital. La série arrivera sur une base hebdomadaire, plutôt que de laisser tomber deux épisodes par semaine.

Depuis ses débuts en 1999, vingt ans plus tard, cinq médecins restent de bons amis et collègues dans le même hôpital. Bien que leur vie quotidienne semble ordinaire, ils sont dans le microcosme de la vie car ils témoignent de la naissance et de la mort de personnes au jour le jour. Tout au long de leurs années d’amitié, l’amour de la musique de chaque médecin a amené le quintette à créer un groupe ensemble.

Rugal N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Crime, science-fiction | Réseau: OCN

Jeter: Choi Jin Hyuk, Park Sung Woong, Jo Dong Hyuk, Jung Hye In, Han Ji Wan

Date de sortie de Netflix: 17 mars 2020 | Les épisodes arrivent: Les mardis et mercredis

Basé sur le webtoon du même nom, Rugal est la deuxième adaptation de webtoon cette année après Itaewon Class. Des épisodes de Rugal arriveront tous les mardis et mercredis, pendant huit semaines après leur sortie. La prochaine série de science-fiction sera un ajout bienvenu à la bibliothèque Netflix de K-Dramas, étant donné que la grande majorité est romantique.

Après que la tentative d’un officier de police de démanteler une organisation criminelle nationale se soit soldée par un désastre complet pour lui et son fiancé, Kang Ki Beom a perdu qu’il était une fois. Ki Beom est contraint à une vie de crime, après avoir été laissé sans sa vue et un fiancé assassiné. On lui donne une chance de se venger de l’organisation criminelle après qu’une entreprise connue sous le nom de Rugal donne à Kang Ki Beom des yeux artificiels et des capacités spéciales uniques.

Quels K-Dramas regarderez-vous sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!