Nouveaux originaux Disney + à venir en mai 2020

Mai approche à grands pas et Disney a un certain nombre de nouvelles séries originales à venir sur Disney + tout au long du mois. Cela s’ajoute à de nouveaux épisodes tels que Star Wars: The Clone Wars, Disney Insider, Be Our Chef, Disney Family Sunday et One Day At Disney.

Voici le récapitulatif complet des nouveaux Disney + Originals de mai:

Prop Culture – 1er mai 2020

Cette série d’anthologie qui jette un regard unique sur les films bien-aimés – y compris Pirates des Caraïbes: La Malédiction de la Perle Noire, Mary Poppins, The Muppet Movie, Tron et Who Framed Roger Rabbit – à travers les accessoires et les costumes (désormais des artefacts modernes) ‘) qui les a rendus uniques. Nous entendrons les artisans qui les ont créés, les acteurs qui ont interagi avec eux et les collectionneurs / archives qui les possèdent et les chérissent dans le spectacle, qui sera animé par l’historien du cinéma / collectionneur Dan Lanigan. Les 8 épisodes de ce nouveau spectacle sortiront le 1er mai.

Prop Culture Episode 101 – “Mary Poppins”

Dan apprend les histoires derrière les accessoires du classique bien-aimé de Disney “Mary Poppins”.

Prop Culture Episode 102 – “Tron”

Dan entre dans le monde de “Tron” et restaure l’un des accessoires les plus mémorables du film.

Prop Culture Episode 103 – “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”

Rejoignez Dan alors qu’il rencontre des contributeurs créatifs derrière “The Nightmare Before Christmas” de Tim Burton.

Prop Culture Episode 104 – “Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl”

Voyagez avec Dan pour découvrir les trésors de «Pirates des Caraïbes: la malédiction de la perle noire».

Prop Culture Episode 105 – «Chérie, j’ai rétréci les enfants»

Rejoignez Dan alors qu’il explore les inventions futuristes de «Honey, I Shrunk the Kids».

Prop Culture Episode 106 – “Les Chroniques de Narnia: Le Lion la Sorcière et la Garde-robe”

Dan enquête sur les accessoires de “The Chronicles of Narnia: Le Lion la sorcière et la garde-robe”.

Prop Culture Episode 107 – «Qui a encadré Roger Rabbit»

Dan découvre les secrets du film gagnant de Walt Disney OSCAR® “Who Framed Roger Rabbit”.

Prop Culture Episode 108 – «Le film Muppet»

Venez pour une aventure de road trip avec Dan pour trouver les accessoires manquants de “The Muppet Movie”.

Disney Gallery: The Mandalorian – 4 mai

“Disney Gallery: The Mandalorian” est une série documentaire de huit épisodes qui tire le rideau sur The Mandalorian. Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission télévisée Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences en coulisses et des tables rondes animées par Jon Favreau.

Dans le premier épisode, les cinéastes parlent de leurs voyages individuels sur le chemin de la chaise du réalisateur et nous emmènent dans le processus de réalisation de The Mandalorian. De nouveaux épisodes tomberont tous les vendredis!

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – 15 mai

La voix emblématique de Dingo et de Pluton depuis plus de 30 ans, Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie.

C’est une vie de chien avec Bill Farmer est produit par Dog Tale Productions, Inc et GRB Entertainment, Inc. La série est produite par Bill Farmer, Jennifer Farmer, Steve Duval, Gary R. Benz et Phil Kruener.

De nouveaux épisodes tomberont tous les vendredis!

The Big Fib – 22 mai

Avez-vous déjà pensé que vous pouviez mieux repérer un fib qu’un enfant? Découvrez-le sur The Big Fib. Un nouveau jeu télévisé Disney +, animé par Yvette Nicole Brown et mettant en vedette Rhys Darby comme son compagnon robot, C.L.I.V.E. Dans chaque épisode de ce jeu télévisé humoristique, un enfant commence par jouer un tour d’échauffement où un menteur idiot et un expert authentique partagent des histoires fabuleuses et des faits amusants. Mettant en vedette des talents comiques et à venir, cette ronde se joue pour le rire tout en ayant toujours une pépite d’informations réelles sur le sujet, que ce soit la crème glacée, l’accrobranche ou la conception de jouets. Ensuite, notre concurrent enfant joue le tour principal où il interroge un expert qui est associé à un très bon menteur sur le même sujet. C’est à notre enfant de trouver la fibre.

Il y a des indices visuels, des accessoires fascinants, une ronde de questions brûlantes et divers sujets, notamment des méduses, du venin et des plantes tueuses. Le spectacle culmine avec l’expert et menteur debout sous la machine à mousse de fibres pour attendre leur sort. Si notre enfant choisit correctement, le menteur se fait mousser. Le Big Fib est plein de vérités scandaleuses qui sonnent comme des mensonges et des mensonges audacieux qui sonnent comme la vérité.

La série est animée par la star Yvette Nicole Brown et mettra en vedette des candidats enfants. Les 15 épisodes de “The Big Fib” arriveront sur Disney + le 22 mai.

Quel nouveau Disney + Original avez-vous hâte de voir sur Disney + en mai?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.