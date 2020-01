Nouveaux spectacles Hulu annoncés, y compris Madagascar: Un peu sauvage, TrollsTopia et bien plus encore

Hulu a participé à l’événement de la Television Critic Association cette semaine, où ils ont annoncé un certain nombre de nouveaux Hulu Originals, dont des drames, des documentaires, des comédies et des séries animées.

Trois nouveaux spectacles animés de Dreamworks arriveront à Hulu, dont Madagascar: A Little Wild, TrollsTopia et The Mighty Ones. Voici les détails des trois nouveaux spectacles animés de Dreamworks:

Dans chaque arrière-cour, un monde secret existe rempli de petites créatures. The Mighty Ones, suit les aventures hilarantes d’un groupe de créatures: une brindille, un caillou, une feuille et une fraise. Ces meilleurs amis, autoproclamés The Mighty Ones, vivent dans une arrière-cour négligente appartenant à un trio d’humains également négligés qu’ils confondent avec des dieux. Malgré leur petite taille, les Mighty Ones sont déterminés à vivre une vie grande et à toujours s’amuser dans leur monde sauvage. La série est produite par Sunil Hall (Pickle and Peanut) et Lynne Naylor-Reccardi (Samurai Jack).

“TrollsTopia sera un nouvel original basé sur la célèbre franchise Trolls après Poppy et d’autres personnages enchanteurs du prochain long métrage Trolls World Tour.”

Le quatuor adorable Alex le Lion, Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l’hippopotame volent la vedette à Madagascar: A Little Wild, exécutif produit par Johanna Stein (Kung Fu Panda: The Paws of Destiny). Capturant les personnalités emblématiques de chacune des quatre dynamos, Madagascar: A Little Wild présente l’équipe en tant qu’enfants résidant dans leur habitat de sauvetage au zoo de Central Park. Ils sont peut-être petits, mais comme tous ceux qui atterrissent à New York, ces petits gars ont de grands rêves et Madagascar: A Little Wild suivra toutes leurs aventures.

Il a également été confirmé que Wu Tang et Dollface reviendront tous les deux pour une deuxième saison. Ramy sera également de retour à Hulu avec une deuxième saison le 29 mai. Une nouvelle série de comédie avec Martin Short et Steve Martin a également été annoncée. Et il y aura une nouvelle série animée des créateurs de Rick et Morty, appelée Solar Opposites, qui arrivera à Hulu le 8 mai.

Hulu a publié un certain nombre de nouvelles bandes-annonces et dates de sortie pour les prochains spectacles, notamment:

High Fidelity à Hulu le 14 février

Little Fires Everywhere arrive à Hulu le 18 mars

Les «gens normaux» à Hulu au printemps 2020

The Great ӈ Hulu le 15 mai

Hillary viendra à Hulu le 6 mars

Que cherchez-vous à voir sur Hulu plus tard cette année?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.