Nouvel an lunaire au DCA, nouveau sous-verre de Six Flags, et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Six Flags Magic Mountain dévoile un nouveau caboteur élégant.

DCA célèbre le nouvel an lunaire.

Et plus!

Si vous êtes assez familier avec les parcs à thème, vous savez que la Californie du Sud n’est pas seulement le domaine de Disneyland et Universal Studios. Non, il y a aussi un Six Flags dans la région, Magic Mountain, et il vient de dévoiler une toute nouvelle attraction de montagnes russes. Les West Coast Racers, comme on l’appelle, peuvent ne pas sembler être les montagnes russes les plus intimidantes, mais comme documenté dans cet article Theme Park Insider, cela vous donnera une force G impressionnante, et sa plus petite taille peut être un moyen sournois de vous attirer dans la complaisance avant qu’il ne vous ravisse de vos pieds.

Chaque mois de janvier, Disney California Adventure aime célébrer le nouvel an lunaire, en commémorant les traditions des cultures chinoise, coréenne et vietnamienne. Et cette année, ils ne pouvaient pas demander un meilleur lien. Pourquoi? Eh bien, cette nouvelle année lunaire est l’année… de la souris. Oui vraiment. Ainsi, du 17 janvier au 9 février, vous pouvez participer à la célébration avec des rencontres avec des personnages spéciaux, une cuisine asiatique, une procession mettant en vedette des personnages de Mulan et un spectacle aquatique nocturne spécial avant World of Color. Pas de meilleure année que celle-ci pour célébrer le nouvel an lunaire.

Si vous êtes à DCA pendant la célébration du Nouvel An lunaire, vous voudrez peut-être vous rendre au centre-ville de Disney par la suite. Vous avez peut-être encore envie d’une cuisine d’inspiration asiatique unique, et heureusement pour vous, il y a un nouvel établissement conçu pour répondre à ce besoin. Asian Street Eats est maintenant ouvert dans le quartier Downtown Disney, offrant une variété de plats asiatiques sous forme de plats à emporter. Le nouveau point chaud est situé dans le côté ouest du centre-ville de Disney, mais à première vue, cela vaut le détour.

Bien sûr, vous lisez ceci et pensez: «Oui, tout va bien, mais ça coûte de l’argent pour aller à Disneyland, et je ne déborde pas d’argent.» Eh bien, bonne nouvelle, surtout si vous a) vivre dans la région sud de la Californie et / ou b) avoir des enfants. Disneyland propose des réductions spéciales sur les billets pour les premiers mois de 2020 afin de rendre les choses un peu plus faciles sur votre portefeuille. Jusqu’à la mi-mai, les résidents du sud de la Californie et les enfants âgés de 3 à 9 ans peuvent se rendre à Disneyland avec des billets d’une journée pour seulement 67 $ par jour. Ce n’est pas le prix le moins cher, bien sûr, mais c’est beaucoup moins que le prix régulier, donc si vous êtes admissible (ou si vos enfants le font), planifiez-vous un voyage pour le printemps.

Nous ne parlons pas souvent des parcs Disney d’outre-mer, mais il est grand temps de mettre en évidence Hong Kong Disneyland. Pourquoi ça? Eh bien, simple: le Disney Resort est au milieu d’un différend foncier avec le gouvernement de Hong Kong. Non, vous n’avez pas mal lu cette phrase. Et oui, le gouvernement de Hong Kong, préoccupé par le coût élevé de la vie là-bas, tente de reprendre 148 acres de terres que Hong Kong Disneyland avait affectées à des fins d’expansion. Il y a beaucoup de flux ici, mais il est sûr de dire que l’expansion peut prendre plus de temps que prévu.

Articles sympas du Web: