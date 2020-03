Nouvel anime sur Netflix: mars 2020

C’est un mois raisonnablement occupé de nouveaux anime à venir sur Netflix en mars 2020. Nous voyons le retour d’une série originale impressionnante et attendue depuis longtemps, sans parler de l’un des anime les plus demandés depuis octobre 2019. Voici tous les nouvelle série animée sur Netflix pour mars 2020.

Au fur et à mesure que le mois de mars avance, davantage de titres peuvent tomber sans aucune annonce préalable. Dans ce cas, nous mettrons à jour la liste en conséquence.

N = Netflix Original

Voici tous les derniers anime sur Netflix pour mars 2020:

Akame ga Kill!

Saisons: 1 | Épisodes: 24

Genre: Shonen, Action, Fantaisie noire

Jeter: Corey Hartzog, Molly Searcy, Allison Keith, Christina Kelly, Christine Auten

Date de sortie de Netflix: 1er mars 2020

Une série animée incroyablement populaire du milieu des années 2010, Akame Ga Kill! est également l’une des plus brutales des dix dernières années. Alors que de nombreux titres d’anime ont trop peur de retirer des personnages populaires, Akame ga Kill! est presque Game of Thrones-esque avec certains des décès les plus déchirants que vous verrez dans une série animée.

Luttant pour subvenir à ses besoins est de retour à la campagne, Tatsumi se rend dans la capitale pour se faire un nom. Arriver dans la capitale, seulement pour découvrir la forte corruption opprime le peuple. un Tatsumi en colère est recruté par un groupe d’assassins appelé Night Raid. L’objectif de Night Raid est de faire tomber l’empire, risquant leur vie pour un avenir meilleur.

Castlevania N

Saisons: 3 | Épisodes: 22

Genre: Horreur, Dark Fantasy

Jeter: Richard Armitage, James Callis, Alejandro Reynoso, Graham McTavish, Theo James

Date de sortie de Netflix: 5 mars 2020

Cela fait 17 longs mois, mais enfin, la troisième saison de Castlevania est disponible en streaming sur Netflix. Après avoir fait nous-mêmes la série, nous avons été incroyablement impressionnés par la dernière saison. À long terme et les nouveaux fans de la franchise de jeux vidéo peuvent tous aimer Original grâce à sa superbe partition, son animation et son jeu de voix, et son histoire fantastique. Certains peuvent ne pas considérer la série comme un «anime» en raison de son animation occidentale, mais c’est le style artistique et l’influence des jeux vidéo signifie que Castlevania mérite certainement une mention dans cette liste.

Après la mort de sa femme, Dracula cherche à se venger de l’humanité. Amassant son armée de monstres et de goules, il déchaîne sa horde parmi les humains. Dans le sillage du chaos, trois se lève pour combattre le seigneur des morts-vivants. Trevor Belmont, chasseur de monstres et dernier de son clan, la sorcière Sypha Belnades et Alucard, le fils Dhampir de Dracula.

Beastars N

Saisons: 1 | Épisodes: 12

Genre: Crime, drame, romance

Jeter: Jonah Scott, Lara Jill Miller, Griffin Puatu, Cristina Valenzuela, Lauren Landa

Date de sortie de Netflix: 13 mars 2020

Les films et séries anthropomorphiques ont gagné en popularité ces dernières années, et naturellement, cela s’est étendu à l’anime. Beastars est basé sur la populaire série de mangas du même nom écrite par Paru Itagaki. S’il y a des fans de Disney’s Zootopia, alors Beastars sera une série géniale pour vous.

Dans une société d’animaux anthropomorphes, la culture est divisée entre herbivores et carnivores. À la Cherryton Academy, Legosi, un grand loup timide et calme est membre du club de théâtre de l’école, travaillant comme machiniste. Le club est dirigé par l’élève vedette Louis, un cerf rouge. Après la mort et la dévoration d’un élève, l’alpaga Tem, une vague de méfiance secoue l’école alors que les herbivores et les carnivores sont en désaccord. Pour rendre la vie encore plus compliquée pour Legosi, il a une rencontre fatidique avec le lapin nain Haru et développe rapidement des sentiments très compliqués pour elle.

Lu sur le mur

Durée: 112 minutes

Genre: Aventure, Comédie

Jeter: Christine Marie Cabanos, Michael Sinterniklaas, Stephanie Sheh, Brandon Engman, J. David Brimmer

Date de sortie de Netflix: 18 mars 2020

Lu Over the Wall a été réalisé par Masaaki Yuasa, que certains fans d’anime Original peuvent reconnaître comme le réalisateur de Devilman Crybaby. Le film a remporté trois des quatre prix pour lesquels il a été nominé, dont le prix Ofuji Noburo aux Mainichi Film Awards 2018.

Kai Ashimoto, un collégien solitaire et pessimiste se lie d’amitié avec une fille ningyo, Lu, à travers sa musique. Grâce au rythme de sa musique, Lu est capable de transformer son aileron de poisson et fait pousser une paire de jambes humaines. Son beau chant oblige les humains à danser compulsivement, qu’ils le veuillent ou non.

Dino Girl Gauko N

Saisons: 2 | Épisodes: 40

Genre: Animation, Comédie, Famille

Jeter: Corina Boettger, Laura Post, Ben Diskin, Cassandra Lee Morris, Tara Sands

Date de sortie de Netflix: 20 mars 2020

Le charmant petit anime est devenu un succès retentissant auprès des familles du monde entier.

Quand elle se met en colère, la collégienne Naoko se transforme en un féroce dinosaure Gauko! Grâce à des amis, des extraterrestres et plus, sa vie est pleine d’incidents loufoques.

Quelle nouvelle série animée avez-vous hâte de regarder sur Netflix?