Nouvel épisode de “Tiger King” à venir sur Netflix, déclare Jeff Lowe

Attention, fans de Tiger King: nous n’avons pas vu le dernier de Joe Exotic.

Selon Jeff Lowe, l’un des infâmes propriétaires de zoo de l’émission, Netflix ajoute un autre épisode des docuseries qui ont pris d’assaut Internet. Le nouvel épisode sera diffusé la semaine prochaine, a déclaré le propriétaire de chat devenu grand échangiste, qui a révélé la nouvelle dans une vidéo Cameo publiée sur Twitter par le troisième joueur de base des Los Angeles Dodgers, Justin Turner.

Bien qu’il ne soit pas clair si l’épisode sera une suite au succès de l’émission ou une réunion des employés du zoo, Lowe a confirmé “qu’ils tournent ici demain.” Voir le clip complet de Lowe ci-dessous.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness a fait ses débuts sur Netflix le 20 mars, traquant la rivalité houleuse entre les «passionnés» de gros chats et les némésiens Joe «Exotic» Schreibvogel et Carole Baskin. La querelle presque comique prend un détour sombre quand (alerte spoil!) Schreibvogel – propriétaire d’un zoo au bord de la route dans l’Oklahoma, chanteur country, ancien candidat au poste de gouverneur et fanatique des armes à feu – est arrêté pour avoir ciblé Baskin, un activiste animalier et propriétaire d’un sanctuaire de gros chats, dans un complot de meurtre pour la location. Joe Exotic purge actuellement une peine de 22 ans pour le régime, en plus de multiples chefs d’accusation de maltraitance envers les animaux.

La série est devenue presque immédiatement virale grâce à ses personnalités bizarres et ses rebondissements menaçants. Il est rapidement devenu l’une des émissions les plus populaires à la télévision, alimentant une conversation sans fin sur les réseaux sociaux et produisant d’innombrables mèmes de la série de personnages originaux de la série. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan pour une saison 2, les producteurs sont ouverts à l’idée.