Nouvelle adaptation de The Thing in Development chez Universal Pictures & Blumhouse

Nouvelle adaptation de The Thing en développement chez Universal Pictures & Blumhouse

L’horreur de science-fiction de 1982 de John Carpenter La chose est considéré comme l’une de ses plus grandes œuvres et maintenant après la découverte d’une nouvelle version de sa nouvelle source, Universal Pictures et Blumhouse Productions ont commencé à développer une nouvelle adaptation du matériau, selon Bloody Disgusting.

Le film original, qui était techniquement la deuxième adaptation de John W. Campbell Jr. Qui va là? après le 1951 La chose d’un autre monde, a suivi un groupe de chercheurs américains en Antarctique qui découvrent un organisme étranger parasite qui assimile et imite d’autres formes de vie. Alors qu’elle se fraye un chemin à travers le groupe, se déguisant en divers membres, la paranoïa s’installe et ceux qui sont encore humains cherchent à trouver un moyen de le tuer avant de trouver un moyen d’accéder à la civilisation.

En 2018, John Betancourt a révélé qu’il avait trouvé une version intégrale du matériel source et s’est rendu à Kickstarter pour financer la sortie du roman, intitulé Enfer gelé, et cette semaine, il a révélé que non seulement le projet a été entièrement financé, mais que le studio d’origine en avait acquis les droits et a commencé le développement presque immédiatement sur une adaptation.

“Le film sera de Universal et Blumhouse», A déclaré Betancourt. “Tout le monde est super excité à ce sujet et il est accéléré.“

Le producteur Alan Donnes a initialement annoncé la nouvelle via une publication sur Facebook, dans laquelle il a révélé qu’il serait le producteur exécutif de la nouvelle adaptation, qu’il appelle «un remake»Et qu’il restera fidèle non seulement à la nouvelle originale et au nouveau long métrage, mais restera également fidèle aux films de 1951 et de 1982.

Le film Carpenter était considéré comme une déception à sa sortie, gagnant des critiques mitigées de la part des critiques et du public à l’époque et ne rapportant que 19,6 millions de dollars sur ses 15 millions de dollars aux États-Unis, mais dans les années qui ont suivi sa sortie, il est devenu un classique culte, trouvant un large public lors de la sortie à domicile Les critiques ont également revu le film dans les années qui ont suivi et la plupart ont changé de musique, louant son atmosphère de paranoïa, ses effets visuels choquants et les fortes performances de sa distribution, dirigée par Kurt Russell.

Le film a engendré une franchise à part entière, comprenant des attractions de maisons hantées, des romans et des bandes dessinées consécutives, un jeu vidéo de 2002 et une préquelle en 2011 d’Universal Pictures, qui a reçu des critiques mitigées à négatives et n’a rapporté que 31,5 millions de dollars sur 38 millions de dollars. budget.