Nouvelle bande-annonce Captain Tsubasa: Rise Of New Champions

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions, le premier jeu des Supercampeones pour PS4, Nintendo Switch et PC, a une nouvelle bande-annonce et il ravira l’ostalgique Il est chargé des mouvements et des coups classiques de la série créée par Yōichi Takahashi.

Les mouvements présentés dans cet aperçu sont: “Falcon Shot” de David Everett, “Kill Stars” de Guillermo Peterson, “Aerobatics Combination” des Korioto Brothers, “Powerful Defense?” de Victor Clifford, “Artist in the Field” de Rigo Winter, “Wild Eagle of the Arctic Region” d’Armand Callahan et “Fierce Tiger” de Steve Hyuga, en plus de nombreuses nouvelles scènes que les fans pourront sûrement identifier.

Le jeu développé par Tamsoft avec des graphismes de style anime présentera les mouvements dramatiques (offensifs et défensifs) qui ont également caractérisé la série télévisée. Il comprendra plusieurs options de jeu, avec un mode multijoueur, un mode histoire et des modes de compétition en ligne et hors ligne.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions arrivera dans le courant de 2020

.