Nouvelle bande-annonce de Dolittle avec un redoutable dragon

La nouvelle version de Robert Downey Jr. de Dolittle promet de rompre avec l’insupportable film d’Eddie Murphy que nous avons vu il y a quelques années dans tous les sens. Dans ce nouveau film, le célèbre médecin devra vivre avec des animaux incroyables qui vont d’un ours polaire à un petit écureuil, en passant par une autruche et, oui, maintenant nous savons de la nouvelle bande-annonce, un dragon redoutable.

Selon le synopsis officiel de la bande:

«Robert Downey Jr. électrise l’un des personnages les plus durables de la littérature dans une réinvention vivante du conte classique de l’homme qui pouvait parler aux animaux: Dolittle.

Après avoir perdu sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr John Dolittle (Downey), célèbre médecin et vétérinaire de la reine Victoria, se tient derrière les hauts murs du Dolittle Manor avec seulement sa collection d’animaux exotiques à compagnie. Mais lorsque la jeune reine (Jessie Buckley, Wild Rose) tombe gravement malade, une Dolittle réticente est obligée de se lancer dans une aventure épique sur une île mythique à la recherche d’un remède, retrouvant son esprit et son courage tout en croisant de vieux adversaires et en découvrant des créatures merveilleux

Dans sa quête, un jeune apprenti autoproclamé (Harry Collett de Dunkerque) et un groupe d’amis d’animaux bruyants, dont un gorille anxieux (Rami Malek, lauréat d’un Oscar®), un canard enthousiaste mais au cerveau d’oiseau (Octavia Spencer, lauréate d’un Oscar® Octavia Spencer) , un duo d’autruche cynique (The Big Sick’s Kumail Nanjiani) et un ours polaire optimiste (John Cena, Bumblebee) et un perroquet têtu (lauréat d’un Oscar® Emma Thompson), qui est la conseillère la plus fiable et la plus confiante de Dolittle “

Le film met également en vedette Antonio Banderas, Michael Sheen Jim Broadbent et Carmen Laniado et présente des performances vocales supplémentaires de Marion Cotillard, Frances de la Tour, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland et Craig Robinson.

Dolittle sortira en salles le 17 janvier 2020.

.