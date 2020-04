Nouvelle bande-annonce de la saison 4 de Rick et Morty en avant-première 5 prochains épisodes

La nouvelle bande-annonce de Rick et Morty Saison 4 présente les 5 prochains épisodes

Adult Swim a sorti une toute nouvelle bande-annonce pour les cinq derniers épisodes de Rick et Morty Saison 4, nous donnant un aperçu des dernières aventures folles du duo titulaire, y compris une scène où ils combattent des extraterrestres dans leurs costumes de type Gundam. La série animée pour adultes préférée des fans devrait faire son retour le 3 mai. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Créé et produit par Dan Harmon (Communauté) et Justin Roiland (Temps de l’aventure), Rick et Morty est une série animée d’une demi-heure qui suit un scientifique sociopathe génie qui entraîne son petit-fils intrinsèquement timide dans des aventures incroyablement dangereuses à travers l’univers. Le casting de voix est composé de Justin Roiland comme Rick et Morty, Sarah Chalke comme Beth, Chris Parnell comme Jerry, Spencer Grammer comme Summer.

Dans la saison 4, Rick Sanchez (Justin Roiland) vit toujours avec la famille de sa fille Beth (Sarah Chalke) et cause plus de problèmes que jamais. Cette saison, le reste de la famille, son gendre Jerry (Chris Parnell), sa petite-fille Summer (Spencer Grammer) et son petit-fils Morty (Justin Roiland) sont entraînés dans les aventures intergalactiques de Rick, alors qu’il fait face à de nouvelles menaces et mystères de son passé secret est révélé. La famille peut-elle survivre à la folie de Rick et à tout le chaos que l’univers leur lance?

Taika Waititi (Le Mandalorien, Ce que nous faisons dans l’ombre), Sam Neill (parc jurassique), Paul Giamatti (Des milliards) et Kathleen Turner (Romancer la pierre) est apparu en tant que voix d’invité dans la saison 4.

Rick et Morty avait été précédemment renouvelé pour 70 épisodes, répartis sur un nombre indéterminé de saisons, bien qu’un Rick et Morty la saison est de 10 épisodes. Justin Roiland et Dan Harmon ont déclaré qu’il y aurait un élément sérialisé dans chaque épisode de la saison 4, tandis que chacun comporterait une histoire forte qui se démarque également.