Nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat 11 Spawn Teaser

Dire que Blumhouse est Frayer le redémarrage s’est transformé en quelque chose d’un projet passionnel pour Todd McFarlane serait un assez gros euphémisme. Je veux dire, il y est attaché depuis 2007, quand il a promis de ramener Al Simmons sur le grand écran, peu importe le coût – même si cela signifiait financer le projet de sa propre poche.

Et maintenant, nous voici en 2020 avec toujours pas de film. Mais l’énergie éternelle de McFarlane a maintenu Spawn en vie et le film est maintenant sur le point de enfin – enfin! – décoller et entrer dans le développement. Comme les fans de l’anti-héros le savent, cependant, ce n’est pas seulement dans les cinémas qu’ils verront bientôt le personnage, car il apparaîtra également dans Mortal Kombat 11 et avant la révélation de ce dimanche, Todd McFarlane a maintenant offert un peu de taquinerie sur Twitter.

Partageant le post ci-dessous, le créateur de la bande dessinée a dit à ses abonnés qu’ils pouvaient attraper le grand événement en se connectant à ses canaux sociaux et a laissé tomber une vidéo rapide pour aiguiser notre appétit pour le plat principal.

Gens! Je serai à @MortalKombat FINAL KOMBAT à Chicago CE dimanche pour révéler le jeu de Spawn et la bande-annonce OFFICIELLE! Si vous ne pouvez pas être là dans PERSON, vous pouvez attraper toute l’excitation sur mes canaux sociaux. Au plaisir de vous voir là-bas (ou ici). # mk11 #spawn pic.twitter.com/1pkU6G7NKG

– Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) 5 mars 2020

Comme vous pouvez le voir, McFarlane ne nous donne pas grand-chose ici malheureusement, mais cela suffit pour nous avoir hâte de nous connecter dimanche pour la révélation complète. Et en attendant, nous avons une biographie de personnage plutôt charnue qui a fait surface la semaine dernière. Vous pouvez le vérifier ci-dessous, mais d’après ce que nous pouvons dire, la vision de NetherRealm sur l’assassin démon devrait coller assez étroitement à ce qui est sur la page.

“Al Simmons, autrefois le plus grand soldat du gouvernement américain et l’assassin le plus efficace, a été exécuté sans pitié par ses propres hommes”, indique le texte officiel. «Ressuscité des cendres de sa propre tombe dans un accord défectueux avec les pouvoirs des ténèbres. Simmons renaît en tant que créature des profondeurs de l’enfer. Un Hellspawn. Maintenant, il est plongé dans le monde de Mortal Kombat, où il combattra de la suprématie contre tous les Kombatants. “

Si vous vous considérez comme propriétaire de Mortal Kombat 11‘S Kombat Pack, vous pouvez mettre la main sur Spawn le 26 mars, avec une sortie complète qui arrivera la semaine prochaine, le 2 avril. Avant tout cela, cependant, ce dimanche apporte la révélation officielle du gameplay, et nous vous l’aurons ici dès qu’il sera disponible, alors assurez-vous de rester à l’écoute.