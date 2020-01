Nouvelle bande-annonce de “Stargirl”, “Superman & Lois” obtient une commande de série, “Doctor Strange 2” Rumours & More / Film

Vous voulez voir des photos des coulisses de Ezra Miller sur l’ensemble de Crise sur des terres infinies? Qui a été le premier super-héros à être démasqué par un super méchant? As tu entendu Superman et Lois obtenu une commande directe en série? Êtes-vous prêt à voir le Mme Maisel de Marvel? Sera le Pierre du temps jouer un rôle essentiel dans Docteur Strange dans le multivers de la folie? Vous voulez voir le nouveau Stargirl bande annonce? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Les choses deviennent bizarres dans la quatrième saison à venir DC’s Legends of Tomorrow, enfin de retour ce mois-ci.

Crise sur des terres infinies le co-créateur Marv Wolfman a fait une apparition spéciale en tant que fan des super-héros de DC Comics.

Éclair noir n’a pas eu le plus grand rôle dans Crisis on Infinite Earths, mais sa propre troisième saison se poursuit.

Certaines stars d’Arrowverse n’en avaient aucune idée Ezra Miller apparaissait sur Crise sur des terres infinies comme Le flash.

Flèche verte et les Canaries font leurs débuts dans le prochain neuvième épisode de la dernière saison de La Flèche.

Le CW Super Girl série dérivée Superman et Lois a obtenu une commande en série pour sa première saison.

Grant Gustin a posté des photos des coulisses de Ezra MillerEst le camée sur Crise sur des terres infinies.

Comic Book Resources a examiné l’histoire de la bande dessinée pour voir qui serait le premier super-héros à être démasqué par un super méchant.

