Nouvelle bande-annonce Je crois toujours avec KJ Apa et Britt Robertson

Nouvelle bande-annonce de I Still Believe avec KJ Apa et Britt Robertson

Lionsgate a sorti une toute nouvelle bande-annonce pour les réalisateurs Andrew et Jon Erwin, le prochain film dramatique biographique de Jeremy Camp Je crois toujours qui est inspiré par la véritable histoire d’amour entre Camp et sa première épouse Melissa Lynn Henning-Camp. Avec KJ Apa et Britt Robertson, vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Je crois toujours étoiles Apa (Archie de Riverdale) comme Jeremy, un chanteur / compositeur nominé aux Grammy avec plus de 5 millions d’albums vendus. Le film est l’histoire vraie de la remarquable aventure d’amour et de perte de Jeremy prouve qu’il y a toujours de l’espoir au milieu de la tragédie et que la foi testée est la seule foi qui mérite d’être partagée.

Shania Twain, star de country, rejoint Terry en tant que Terry Camp, Britt Robertson (Tomorrowland) comme Melissa Henning et Gary Sinise (Esprits criminels: au-delà des frontières) comme Tom Camp. Cela marque la deuxième collaboration entre Apa et Robertson, qui ont joué ensemble pour la première fois dans le drame comique de 2017 Le voyage d’un chien.

Le film mettra également en vedette Melissa Roxburgh (Manifeste) en tant que Heather Henning, Abigail Cowen (Aventures effrayantes de Sabrina) comme Adrienne Camp et Nathan Dean Parsons (Roswell, Nouveau-Mexique).

Le film est produit par Jon et Andrew Erwin, qui réalisera également à partir d’un scénario de Jon Erwin et Jon Gunn. Kevin Downes produira également.

Vous pouvez attraper Je crois toujours lors de son ouverture dans les salles partout le 20 mars 2020.