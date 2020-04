Nouvelle carte Disney +: révèle le film préféré du MONDE par pays

Une nouvelle carte créée par Parkdean Resorts a révélé ce que le film Disney + préféré de tous les pays est basé sur les données de Google. Disney + compte désormais plus de 50 millions d’abonnés mensuels, dont de nombreux auto-quarantaine à domicile. Cela a un impact énorme sur ces chiffres.

À quoi cela ressemble-t-il par pays? Les résultats pourraient vous surprendre!

Ce sont les films Disney + préférés de tous les pays!#

L’étude a analysé les données de recherche Google pour révéler quel film Disney + est le favori dans tous les pays du monde.

Globalement, le choix de films Disney + le plus populaire au monde est Frozen avec 1,9 million de recherches Google dans le monde chaque année depuis son lancement.

Viennent ensuite Avatar, Cars et Aladdin.

La ventilation par pays est cependant encore plus intéressante!

Chaque pays FAVORI Disney + film

Pays

Film

NOUS

Congelé

Royaume-Uni

Avatar

Nouvelle-Zélande

Voitures

Inde

Aladdin

Brésil

La vie d’un insecte

Moldova

Cendrillon

Allemagne

Mulan

Émirats arabes unis

roi Lion

Suède

France

Ratatouille

Canada

101 Dalmatiens

Australie

Congelé

Afrique du Sud

Mulan

Japon

Congelé

Mexique

La vie d’un insecte

Arabie Saoudite

Wreck-it Ralph

Italie

Voitures

Pakistan

Avatar

Espagne

Aladdin

Nigeria

Avatar

Le film Disney + le plus populaire au Royaume-Uni est Avatar, le film occupant également la première place dans la plupart des pays – avec des recherches en Antarctique, en Chine, en Turquie et en Algérie.

Les données montrent qu’Avatar prend la couronne dans 28 pays, tandis que Frozen est le favori dans seulement 16 pays, mais qu’il a le plus grand nombre de recherches (1,9 million) de films Disney + dans l’étude.

Le film Disney + le plus préféré aux États-Unis est Frozen, Cars étant le favori en Nouvelle-Zélande. 101 Dalmations est un premier choix pour ceux au Canada selon l’étude et Ratatouille étant un FAVE en France.

L’Amérique du Nord aime deux classiques de Disney

Avec deux favoris clairs, l’Amérique du Nord est déchirée entre 101 Dalmatiens au Canada et Frozen aux États-Unis.Mais le continent est définitivement d’accord sur Avatar, le film d’animation étant extrêmement populaire dans les deux pays.

Les films Disney + les plus préférés d’Europe – une étude montre un véritable mélange de choix

Révélé: Avatar et High School Musical prennent la première place au Royaume-Uni

La recherche révèle un amour des films Disney modernes et classiques à travers le Royaume-Uni, Avatar occupant la première place. High School Musical, de Disney Channel, arrive en deuxième position, un succès retentissant auprès des milléniaux en 2006.

Depuis, Disney a sorti plusieurs reprises en direct de leurs films les plus emblématiques, ce qui les a maintenus en popularité. Lady and the Tramp, Cendrillon, Aladdin, Beauty and the Beast, The Lion King et Mulan sont tous dans le top 10 du Royaume-Uni et ont été traités avec succès, introduisant les histoires classiques à une nouvelle génération.

Les autres vedettes au Royaume-Uni incluent les favoris animés modernes Moana et Cars.

Rang

Film

Volume de recherche annuel

1

Avatar

365k

2

High School Musical

73k

3

la belle et le Clochard

55k

4

Cendrillon

51k

5

Moana

48k

6

Aladdin

32k

7

La belle et la Bête

27k

8

roi Lion

21k

9

Voitures

18k

dix

Mulan

13k

L’Océanie a un grand favori

En ce qui concerne l’autre côté de l’étang, l’Australie est un grand fan de Frozen, qui constitue la majorité des recherches ici. Le continent aime également des titres tels que Cars et The Sound of Music.

L’Afrique est un continent d’amoureux de Mulan

Le récit de Disney du conte populaire chinois Mulan est le préféré de l’Afrique, avec des titres tels que Avatar et Le Roi Lion également populaires.

En ce qui concerne qui aime le plus Mulan, l’Afrique du Sud est en tête, avec plus de 8 000 recherches. Ensuite, pour la première place est le film d’animation de 2016 avec l’héritage hawaïen, Moana.

L’Amérique du Sud aime la vie d’un insecte

1998 Le classique de Disney A Bug’s Life est le favori absolu de l’Amérique du Sud. Le continent est presque partagé entre cela et Frozen, suivi de près par des classiques enchanteurs tels que Chronicles of Narnia et, bien sûr, Avatar.

L’Asie est tout au sujet de Frozen

L’Asie aime chanter autant que le reste d’entre nous, avec Frozen comme favori global, en particulier en Russie. Avatar atteint la première place en Chine, tandis que l’Inde est un grand fan d’Aladdin.

Que pensez-vous de ces résultats? Êtes-vous d’accord ou pas d’accord? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous:

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.