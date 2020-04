Nouvelle fenêtre de sortie Disney + Originals révélée, y compris les spectacles Marvel et Star Wars

Disney + devrait être lancé en France le mardi 6 avril et dans le cadre du lancement, Disney France a révélé certains détails sur le moment où de nombreux spectacles Disney + Original arriveront et il semble qu’il y ait eu des retards dans de nombreux spectacles, y compris Marvel et Titres Star Wars. Cela est sans doute dû à la situation actuelle avec le Coronavirus entraînant d’énormes retards dans les horaires de tournage. La semaine dernière, Disney a annoncé un changement radical dans son calendrier de sortie de films, repoussant presque tous leurs films Marvel.

Dans un document Disney + Press, il fait référence à certains des spectacles et films à venir à venir à Disney +. Il est donc possible que ces informations aient à nouveau changé depuis la création initiale de ces documents. Disney + Originals sort généralement dans le monde en même temps, mais ceux-ci pourraient également être réservés à la France.

2020

Société secrète des seconds nés royaux

Phineas et Ferb le film: Candace contre l’univers

Culture de l’hélice

sécurité

Gros bonnet

Le faucon et le soldat d’hiver

Wandavision

Marvel’s 616

Car SOS

2021

Marvel’s Loki

Et si Marvel

Voyage voyous

Flora & Ulysse

Monstres au travail

Star Wars: The Cassian Andor Series (Sans titre)

2022

Star Wars: Obi Wan Kenobi (sans titre)

Marvel’s Hawkeye

She-Hulk de Marvel

Marvel’s Ms Marvel

Marvel’s Moon Knight

Muppets Now

La série Obi-Wan Kenobi a connu quelques problèmes, ce qui a entraîné le report du tournage au début de l’année prochaine et, en ce moment, le tournage de Loki et des émissions Falcon & The Winter Soldier a été interrompu en raison de la crise. Ce qui aura sans aucun doute un effet domino sur le calendrier de tournage d’autres spectacles Marvel.

Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup plus de séries et de films qui devraient arriver sur Disney + dans les années à venir, qui n’ont pas été inclus dans cette liste, mais cela nous donne un guide approximatif sur le moment où nous devrions nous attendre à certains de ces spectacles et films .

