Nouvelle marchandise “Baby Yoda” pour la Saint-Valentin maintenant disponible chez ShopDisney

Disney a lancé une nouvelle collection de produits mettant en vedette le bébé Yoda «The Mandalorian’s», qui comprend de nouveaux vêtements pour la Saint-Valentin. La gamme de produits comprend des T-shirts, des sweats à capuche, des gobelets, des chaussettes et bien plus encore. Les produits comprennent de nombreux modèles différents mettant en vedette «The Child», «Mando» et «Kuili».

Les produits sont maintenant disponibles chez ShopDisney, avec des prix à partir de 7,99 $ et jusqu’à 89,99 $.

Voici un aperçu de ces nouveaux produits «Baby Yoda»:

Ils sont tous disponibles à l’achat auprès de ShopDisney maintenant.

