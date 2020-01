Nouvelle photo tendue de Sundance Horror «Run Sweetheart Run»

Le Sundance Film Festival a débuté hier soir à Park City, en Utah, et l’un des moments forts est les titres de Midnight. Les films qui ont fait leur première dans cette catégorie ces dernières années incluent Greener Grass, Hereditary, Assassination Nation, The Little Hours et The Babadook. Lequel des suivants sera le plus gros hit d’horreur de cette année?!

L’un des plus parlés est Shana FesteLe film «d’horreur sociale» produit par Blumhouse Run Sweetheart Run, qui est décrit comme Get Out meets Rosemary’s Baby.

La terreur commence quand un rendez-vous aveugle devient violent et que la femme (Ella Balinska) doit rentrer à la maison par Los Angeles, avec sa date (Pilou Asbaek) à la poursuite.

Feste raconte à EW qu’au début de la vingtaine, elle est allée à un rendez-vous avec un homme “qui avait l’air incroyable sur le papier”, se souvient-elle, mais “ça s’est très vite mal passé, et je pense que, comme, une heure du matin, je a fini par sortir de chez lui dans les collines d’Hollywood. »Sans chaussures, sans téléphone et sans sac à main, Feste a couru jusqu’à West LA dans sa petite robe noire.

«Cette nuit a été terrifiante et lumineuse», dit-elle. «Les gens que je ne pensais pas qu’ils allaient m’aider l’ont aidé, et ceux que je pensais qu’ils allaient m’aider ne m’ont pas vraiment aidé autant qu’ils auraient pu. C’était presque – ce qui s’est passé à pied, en rentrant chez moi – pire que ce qui s’est passé à la date. »

Le magazine partage cette nouvelle photo tendue d’Asbaek soutenant Balinska apparemment meurtri et battu dans un coin.

Surveillez la critique de Meagan lors de la première mondiale.