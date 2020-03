Nouvelle rumeur de redémarrage du jeu Batman confirmée en apparence

La rumeur selon laquelle le nouveau jeu Batman de Warner Bros. Montréal serait un redémarrage non-Arkham pourrait avoir été confirmée.

Le mois dernier, un rapport d’un initié réputé du jeu vidéo affirmait que le nouveau jeu Batman de Warner Bros.Montréal serait un redémarrage, bien qu’il ne s’agisse pas d’un redémarrage dur ou doux de la série Arkham.

Maintenant, les développeurs de Warner Bros. Montréal ont inscrit une «nouvelle IP» sur leur CV LinkedIn. Sur la base des délais, il semblerait que cela soit connecté au nouveau jeu Batman et la liste des «nouvelles IP» suggérerait qu’il n’est pas connecté à la série Arkham, ce qui pourrait confirmer les rapports de redémarrage.

Consultez le post ci-dessous pour voir si vous pensez que cela confirme la dernière rumeur de jeu vidéo.

Cela confirme à peu près mon article sur le nouveau jeu Batman.

Redémarrez. Pas Arkham. pic.twitter.com/6z5XDbtv0m

– James Sigfield (@ Jsig212James) 2 mars 2020

Côté cinéma, Batman devrait revenir dans un nouveau film réalisé par Matt Reeves. Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement secrets, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021.

