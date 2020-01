Nouvelle série adaptation de “The Stand” de Stephen King de CBS All Access prévue fin 2020

CBS All Access et le directeur de The New Mutants Josh Boone apportent l’épopée de Stephen King «Le stand» retour à l’écran pour une nouvelle série télévisée, et maintenant nous avons une meilleure idée de quand s’y attendre. Révélé par CBS lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association ce week-end, «The Stand» devrait arriver au quatrième trimestre 2020.

Boone (qui à un moment donné allait adapter le roman de 1978 en tant que long métrage) a à la fois co-écrit et réalisé la série de 10 épisodes, pour laquelle King a lui-même contribué à une toute nouvelle fin.

Ils viennent de donner une petite mise à jour sur la nouvelle version de CBS de The Stand de Stephen King. Cela arrivera au 4ème trimestre 2020. # TCA20

– Aaron Pruner (@AaronFlux) 12 janvier 2020

La série donnera vie à la vision de King d’un monde décimé par la peste et impliqué dans une lutte élémentaire entre le bien et le mal. Le sort de l’humanité repose sur les épaules fragiles de la mère de 108 ans, Abagail, et d’une poignée de survivants. Leurs pires cauchemars sont incarnés par un homme au sourire mortel et aux pouvoirs indicibles: Randall Flagg, l’homme noir.

Le casting comprend Alexandre Skarsgård, Whoopi Goldberg, Jovan Adepo, Owen Teague, Greg Kinnear, Brad William Henke, Nat Wolff, Daniel Sunjata, James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Eion Bailey, Katherine McNamara, Heather Graham, Marilyn Manson, Hamish Linklater et Henry Zaga.

Le roman de King a été initialement publié en 1978. Il a d’abord été transformé en mini-série télévisée en 1994. Le maître de l’horreur Mick Garris a réalisé cette adaptation de 366 minutes.