Nouvelle série du créateur de Rick et Morty / Film

Si Rick et Morty n’ont pas assez de folie de science-fiction animée pour que vous puissiez vous enfoncer dans les dents, co-créateur de la série Justin Roiland et ancien écrivain en chef Mike McMahan ont une toute nouvelle série que vous voudrez probablement regarder sur Hulu en mai.

Opposés solaires est une nouvelle série animée qui suit un groupe d’étrangers qui ont à peine échappé à la destruction de leur monde d’origine. Soudain, ils se retrouvent bloqués sur la planète Terre, qu’ils découvrent être une «craphole infestée d’humains sans une seule valeur de rachat». Ouais, ça sonne juste. Maintenant, tout ce qu’ils peuvent faire, c’est protéger le Pupa, un super ordinateur vivant qui terraformera la Terre une fois qu’elle aura évolué dans sa vraie forme… un jour. Regardez la bande-annonce de Solar Opposites ci-dessous pour un aperçu de la série.

Solar Opposites Trailer

On dirait qu’il a toute la folie de Rick et Morty, mais juste avec beaucoup plus de temps passé sur Terre au lieu d’aventures sur d’autres planètes. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne verrons pas une variété d’étrangers sur Terre, car en plus de nos personnages principaux (exprimés par Roiland, Sean Giambrone, Thomas Middleditch et Mary Mack) il y a un tas d’autres monstres, robots et plus qui semblent créer beaucoup de problèmes sur Terre, peut-être accidentellement causés par cette équipe extraterrestre.

Comme Rick et Morty, la série donne une tournure sauvage à la formule standard de la famille des sitcoms. Étant donné que la série permettra sans aucun doute à ces extraterrestres de se familiariser avec la vie sur Terre, nous sommes tenus d’obtenir beaucoup de commentaires sociaux hilarants, comme seul Roiland peut le faire. Une grande partie de l’hilarité de Rick et Morty vient du point de vue que Rick a sur Terre après avoir vu tant de civilisations plus avancées et supérieures dans le reste de l’univers, et un élément de cela sera certainement tissé dans cette série.

Si cela ne suffit pas pour vous convaincre que cette émission mérite d’être regardée sur Hulu en mai, voici la liste des stars invitées de la première saison de la série: Alan Tudyk, Alfred Molina, Amanda Leighton, Andrew Matarazzo, Andy Daly, Calum Worthy, Chris Cox, Christina Hendricks, Echo Kellum, Eric Bauza, Gary Anthony Williams, Gideon Adlon, Jacob Vargus, Jason Mantzoukas, Jeannie Elias, Jesse Mendel, Jon Barinholtz, Karan Brar, Kari Wahlgren, Ken Marino, Liam Cunningham, Maurice LaMarche, Miguel Sandoval, Nat Faxon, Natalie Morales, Neil Flynn, Phil LaMarr, Rainn Wilson, Rob Schrab, Ryan Ridley, Sagan McMahan, Thomas Barbusca, Tiffany Haddish, Tom Kenny, Vargus Mason, et Wendi McLendon-Covey.

C’est un excellent mélange d’étoiles de voix familières et de visages célèbres, et nous avons hâte de voir quels personnages finiront par jouer.

Solar Opposites s’articule autour d’une équipe de quatre extraterrestres qui ont échappé à leur monde natal qui explose, pour s’écraser sur un terrain prêt à emménager en banlieue américaine. Ils sont également divisés sur le fait que la Terre soit horrible ou impressionnante. Korvo (Justin Roiland) et Yumyulack (Sean Giambroni) ne voient que la pollution, le consumérisme grossier et la fragilité humaine, tandis que Terry (Thomas Middleditch) et Jesse (Mary Mack) aiment les humains et toute leur télévision, la malbouffe et les choses amusantes. Leur mission: protéger le Pupa, un super ordinateur vivant qui évoluera un jour dans sa vraie forme, les consommera et terraformera la Terre.

Solar Opposites commence à diffuser sur Hulu sur 8 mai 2020.

