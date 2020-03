Nouvelles dates pour Tecate Pa’l Norte annoncées | Réforme

L’édition 2020 du Pa´l Norte a une nouvelle date: elle se tiendra les 11 et 12 septembre au Fundidora Park.

Après avoir été reporté en raison de la contingence des coronavirus, le festival qui devait avoir lieu le vendredi 20 mars et le samedi 21 mars, après plusieurs jours d’incertitude, les organisateurs ont confirmé qu’il se déroulerait au mois de la patrie.

Ce qui n’a pas été annoncé, c’est si l’affiche originale restera debout.

Des chiffres comme Les coups, Tame Impala, Andrés Calamaro, Alejandro Fernández, Juanes, Daddy Yankee, Sum 41, Foster the People, MGMT, Paulo Londra, Los Auténticos Decadentes, El Tri et Kinky, Ils devaient faire partie du grand cartel qui agirait ce week-end sur les terres royales.

Tecate North Pa´l C'est le festival le plus important et le plus représentatif du nord du Mexique

L’information sur l’annulation a été effectuée via le compte Twitter et Instagram officiel du festival, qui a publié une déclaration expliquant la situation et la raison pour laquelle elle a été prise.

Les billets des personnes qui les avaient déjà achetés sera valide pour la nouvelle date proposée, il ne s’agissait donc pas en soi d’une annulation mais plutôt d’un report de l’événement, même si c’est en fin d’année, il se fera de la même manière.

En raison de la panique que le monde entier connaît en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux événements publics ont été annulés et même reporté comme ce festival dans le but que dans les nouvelles dates, le monde est déjà meilleur et toute trace du virus qui a affecté tant de gens a été éliminée.

