Nouvelles émissions de télévision à venir sur la plateforme de streaming de Disney, Disney +, en avril 2020

Disney + rend la distance sociale un peu plus supportable. La Walt Disney Company a périodiquement fait ses débuts de contenu original et déjà publié sur sa plate-forme de streaming et les abonnés ont une chose à dire: que la frénésie commence. De Sonny With a Chance à The Incredible Dr. Pol à Star Wars: The Clone Wars, voici les émissions de télévision et les nouveaux épisodes qui arriveront à Disney + en avril 2020.

«Fish Hooks» rejoint la bibliothèque de streaming Disney + le 3 avril

Milo, Oscar et Bea nagent dans la plateforme de streaming de Disney en avril. Cette série animée Disney présente le doublage de Justin Roiland, Chelsea Kane et Kyle Massey en tant que trois amis adorables poissons.

Ensemble, ils s’attaquent à certains des plus grands défis de la vie, notamment les rencontres, l’amitié, les sports, les problèmes scolaires et les homards géants. Cette série a été créée en 2010 et maintenant, moins de 10 ans plus tard, en première sur Disney +. Les fans peuvent commencer à diffuser Fish Hooks, saisons 1 à 3, le 3 avril.

«Sonny with a Chance» de Disney Channel | Randy Holmes / Disney Channel via .

Récemment, Disney a annoncé le lancement de «Sonny With a Chance» sur Disney +

Jusqu’à présent, tant mieux pour cette plate-forme de streaming. Récemment, Disney a partagé que le favori de Disney Channel, Sonny With a Chance, apparaîtrait aux côtés d’émissions comme That’s So Raven, Hannah Montana et Good Luck Charlie. Cela pourrait être le résultat de la vague de coronavirus et de la fermeture des parcs à thème de Disney dans le monde.

Disney a également lancé Frozen 2 sur cette plate-forme de streaming quelques mois avant la date prévue et a finalement rendu le service disponible au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en Suisse. Les saisons 1 à 3 de Sonny With a Chance rejoignent la bibliothèque Disney + le 3 avril.

Logo Disney + (Plus) | Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket via .

“Mickey et les Roadster Racers: Nutty Tales” et “The Incredible Dr. Pol” en première sur Disney + en avril

Certaines saisons de contenu appartenant à Disney seront disponibles en avril. Cela comprend des émissions d’animation comme Disney Raiponce Tangled Adventure, (saison 3,) ajoutée le 23 avril. Le 17 avril, deux saisons de Mickey et des Roadster Racers: Nutty Tales rejoignent la bibliothèque Disney +. Le même jour, la saison 16 de The Incredible Dr. Pol devient disponible pour regarder les frénésie.

Il y aura même des saisons des vidéos les plus amusantes de l’Amérique ajoutées à la bibliothèque de la plateforme de streaming ce mois-ci, le 24 avril. (Selon What’s On Disney +, ses seules saisons 12 à 19 et la saison 23, mais c’est un début!) La première saison de La série de National Geographic, Secrets of the Zoo: Tampa, fait ses débuts sur Disney + 20 avril.

Nouveaux épisodes de Disney + émissions originales en première hebdomadaire

Bien que Disney + publie des émissions de télévision déjà diffusées sur National Geographic et Disney Channel, il existe également une série de séries originales », exclusive à cette plate-forme de streaming. La plupart de ces épisodes sont diffusés chaque semaine.

Cela inclut la finale de Disney Fairytale Weddings, qui débutera le 3 avril. (Il y aura même une performance surprise de Jason Derulo sur cet épisode.) Les autres émissions Disney + qui obtiennent de nouveaux épisodes ce mois-ci incluent Star Wars: The Clone Wars, Shop Class, One Day at Disney, Be Our Chef et Disney Family Sunday.

Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.