Nouvelles images LEGO BrickHeadz Star Wars The Mandalorian & The Child

LEGO a publié de nouvelles images de son prochain ensemble Star Wars: The Mandalorian Brickheadz, qui présente à la fois The Child et The Mandalorian du célèbre spectacle Disney +.

Il est au prix de 19,99 $ et comprend 295 pièces. Cet ensemble sera publié le 1er août et peut être précommandé dès maintenant auprès de détaillants tels qu’Amazon et LEGO.

Voici un meilleur aperçu de ce nouvel ensemble LEGO Mandalorien:

Vous pouvez précommander cet ensemble LEGO mandalorien maintenant sur Amazon et LEGO.

