Nouvelles photos et affiche pour la fuite de redémarrage de Dune en ligne

Après avoir dirigé le Blade Runner 2049, acclamé par la critique, qui a servi de suite au film original de 1982, la toute nouvelle aventure de Denis Villeneuve dans le monde de la science-fiction verra la renaissance de Dune sur grand écran.

Bien qu’il soit l’un des films les plus attendus de 2020, le silence radio autour de la nouvelle photo de Villeneuve a été plutôt intrigant, sinon inquiétant. Même maintenant, des bribes d’informations signalées ou divulguées ne suffisent pas à brosser un véritable tableau de ce que nous devrions attendre de cette nouvelle adaptation. Par exemple, nous savons que le film bénéficiera d’un casting de stars et qu’il restera fidèle au livre, dépeignant la brutalité et la méchanceté du roman de Frank Herbert de 1965 dans toute sa vulgarité et sa méchanceté. Mais quel est le public cible? Et comment le style de Villeneuve jouera-t-il pour adapter le matériel source?

Ce sont certaines des choses que les fans se demandent, mais jusqu’à ce que nous nous rapprochions de la date de sortie de novembre, tout ce que nous pouvons faire, c’est théoriser et spéculer. Heureusement, cependant, pour ceux qui ont actuellement soif de plus et ne peuvent pas attendre encore quelques mois, de nouvelles photos de tournage et un teaser possible pour l’affiche du film qui ont trouvé leur chemin en ligne seront une surprise bienvenue.

Comme vu ci-dessus, ces images fixes semblent avoir été prises à Wadi Rum, en Jordanie, qui a servi de lieu de tournage important. Cependant, la chose la plus intéressante à propos de ces photos est ce qui semble être le bas d’une affiche promotionnelle.

Cela pourrait avoir plusieurs implications, mais le scénario le plus probable? Warner Bros. est presque prêt à lancer une campagne de marketing pour le film. Cela a également du sens, comme un rapport précédent suggérait que Villeneuve développait déjà une suite, ce qui signifie que le travail sur le premier film devait être presque terminé.

Dans tous les cas, il sera intéressant de voir si le cinéaste acclamé peut tenir le palier avec ce Dune, contrairement à l’adaptation de David Lynch en 1984 qui était un flop commercial et critique.