Nouvelles promos montrent Bjorn se préparant à l’inévitable

La saison 6 de Vikings se prépare à être une saison absolument choquante. Le roi Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) n’a aucune idée de ce qui se passe vraiment pour lui à Kattegat. Lisez la suite pour en savoir plus sur quelques bandes-annonces promotionnelles de l’épisode 9 de la saison 6 de Vikings. Il y a des spoilers à venir.

«Les Rus arrivent»

Ivar the Boneless (Alex Høgh Andersen) est toujours avec Prince

Oleg (Danila Kozlovsky) alors qu’il se prépare pour ce qui va arriver. Oleg prévoit de

envahir la Scandinavie, y compris Kattegat, ce qui semble inévitable à ce stade. Épisode

8 montre des raids d’Oleg attaquant des civils sans méfiance. Là

sera plus de raids à venir lorsque le reste du pays Rus.

Une nouvelle promo montre que l’épisode 9 comprendra tout le monde se préparant à une guerre imminente. Un homme parle à Bjorn de ce qui va se passer.

«Les Rus arrivent», dit l’homme.

«Qui sont ces gens?», Demande Bjorn Ironside.

«C’est un vaste royaume riche en ressources, d’énormes armées. Peut-être

ils veulent envahir toute la Scandinavie », raconte l’homme à Bjorn. “Nous ne pouvons pas

peut-être leur résister. “

“Et pourtant, nous devons résister”, répond Bjorn avec colère. “Nous sommes

non seulement se battre pour nous-mêmes, mais pour nos dieux. »

La nouvelle bande-annonce montre également les grandes armées d’Oleg se rassemblant pour une invasion majeure.

Il y a une autre promo pour l’épisode 9

Dans une autre promo pour le

épisode à venir, beaucoup de nouveaux développements ont lieu avec Bjorn

apprendre sur l’invasion de Rus qui semble inévitable. Gunnhild (Ragga Ragnars)

parle à Ingrid de la façon dont elle est libre d’épouser Bjorn.

Dans une autre scène, Torvi (Georgia Hirst) est allongée là à l’agonie et une femme dit: «Je vais peut-être devoir lui couper le ventre pour sortir le bébé.»

“Est-ce à dire qu’elle mourra?”, Demande Ubbe (Jordan Patrick Smith).

Une autre différence majeure entre ce nouveau trailer et le premier est que nous pouvons voir Hvitserk (Marco Ilsø) avec Ivar et Igor. Il semble que la guerre des frères soit loin d’être terminée et Hvitserk et Ivar seront à nouveau réunis.

Les fans réagissent aux promos

Alexander Ludwig | Matt Winkelmeyer / . pour InStyle

Un fan semble être satisfait de la réunion d’Ivar et Hvitserk quand ils ont dit: “Ivar et Hvitserk vont de pair, sur un pied d’égalité, ils vont être un duo encore meilleur qu’auparavant, je suis excité. L’histoire de Hvitserk vient de commencer. Aussi .. je suis intéressé de voir la réaction de Hvitserk à voir Katya. Il peut confirmer ou non si Ivar ne fait que voir Freydis ou non. »

“Mon garçon Ivar vient réclamer ce qui lui appartient avec le feu et

du sang », a déclaré un utilisateur de Reddit.

Certaines personnes sont confuses quant à la façon dont Hvitserk se rend si rapidement en Russie. “D’accord, comment exactement Hvitserk a-t-il marché jusqu’en Russie occidentale?”, A demandé quelqu’un.

Il a fallu plus de temps entre les épisodes. «Je pense que beaucoup plus de temps s’est écoulé que nous avons réalisé», a expliqué un utilisateur de Reddit. «Quand Bjorn voyait Ubbe partir et prononçait ce discours, il neigeait mais ensuite il aimait se déplacer et les bateaux étaient partis et il ne neige plus / le temps était clair. Puis Ubbe était en Islande. »

Il ne reste qu’un épisode avant la finale de la

première moitié de la dernière saison des Vikings.