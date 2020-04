Nouvelles remorques Netflix: After Life S2, Extraction & Medici S3

Cette semaine a été extrêmement calme en ce qui concerne les nouveaux ajouts, ce qui indique généralement que la semaine sera chargée pour les nouvelles actualités et bandes-annonces de Netflix. Netflix a certainement livré sur ce front. Voici toutes les nouvelles bandes-annonces publiées cette semaine, y compris pour After Life saison 2, la prochaine grande série de réalité, Medici saison 3 et Extraction.

Passons maintenant aux nouvelles bandes-annonces publiées cette semaine:

Too Hot Too Handle (Saison 1)

Espérant capturer ses récents succès dans le genre de la série de réalité, Too Hot To Handle ne gagnera probablement une exposition massive qu’une fois disponible dans le monde.

Chaque épisode de Too Hot Too Handle arrive sur Netflix vendredi prochain (17 avril).

Medici Saison 3

L’émission a déjà terminé sa diffusion en Italie sur la chaîne de télévision Rai, mais fera son chemin vers Netflix le 1er mai, comme nous l’avons signalé plus tôt dans la semaine.

Bien que Sean Bean ne revienne pas pour la troisième saison, il maintient les excellentes valeurs de production de la série et présente les talents de Daniel Sharman, Johnny Harris, Annabel Scholey et John Lynch.

La moitié

L’un des grands films alignés pour mai 2020 est The Half of It. À l’origine, il devait être présenté dans un festival plus tôt dans l’année, mais comme vous pouvez l’imaginer, cela n’a pas eu lieu.

Le drame d’une jeune fille qui aide son amie à gagner une fille mais finit par tomber amoureux d’elle-même.

Le film arrive sur Netflix le 1er mai.

La bande-annonce se porte exceptionnellement bien pour Netflix qui figure sur la liste des tendances de YouTube au 22e rang au moment de la publication.

After Life (Saison 2)

En sortant jeudi, nous avons eu notre premier aperçu de la deuxième saison de After Life saison 2. La production de Ricky Gervais devrait sortir sur Netflix le 24 avril.

La bande-annonce de la saison 2 est infiniment plus optimiste que la bande-annonce de la première saison, mais Tony continue de pleurer sur sa femme mais essaie de tourner un coin.

Nous en avons plus sur After Life saison 2 dans notre aperçu complet ici.

Extraction

La première sur Netflix le 24 avril est le thriller d’action Extraction qui a vu sa bande-annonce officielle publiée cette semaine et a accumulé 3 millions de vues en bonne santé.

Chris Hemsworth incarne un mercenaire du marché noir qui est recruté dans une mission où il doit sauver le fils d’un seigneur du crime.

Les autres remorques Netflix publiées cette semaine étaient:

The Midnight Gospel (Saison 1) – Nouvelle série animée qui ressemble, très franchement, à un «af» trippy. Nous en avons plus que vous devez savoir dans notre aperçu que nous avons fait plus tôt dans la semaine.Love 101 – nouvelle série pour adolescents turcs.

