Nouvelles remorques Netflix cette semaine: 11 mars 2020

Netflix a sorti de nombreuses bandes-annonces cette semaine et, de manière inhabituelle, nous avons pensé choisir nos nouvelles bandes-annonces préférées pour les prochains Netflix Originals.

C’est un nouveau format pour nous, mais étant donné le nombre de nouvelles bandes-annonces que Netflix a publiées au cours des derniers jours, nous avons pensé que cela valait la peine d’être examiné. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous souhaitez voir plus de rafles de bandes-annonces à l’avenir.

Voyons maintenant les nouvelles bandes-annonces des 7 derniers jours.

Tiger King

Sorti hier, cette bande-annonce détaille le prochain documentaire spécial sur Joe Exotic, une personnalité controversée et publique. Il est surtout connu pour ses ébats impliquant la possession d’un zoo en bordure de route, mais a également récemment couru pour une fonction publique.

Le documentaire devrait sortir sur Netflix le 20 mars 2020 et provient du même studio qui a produit Fyre pour Netflix l’année dernière.

Carbone altéré: Resleeved

Si vous avez déjà terminé avec Altered Carbon saison 2, vous attendez probablement la saison 3 mais Netflix a quelque chose pour combler l’écart en attendant.

Dans une tendance qui sera bientôt suivie par The Witcher, Altered Carbon est sur le point d’obtenir un spin-off d’anime. Il est destiné à s’étendre sur le monde et peut-être à explorer des thèmes et des sujets qui ne peuvent pas être réalisés dans un cadre d’action en direct.

Resleeved devrait sortir sur Netflix dans le monde le 19 mars.

Débouché

Le 9 mars, Netflix a publié sa première bande-annonce complète pour Uncorked. Il était censé bientôt sortir chez SXSW mais il a été retardé.

Nous venons de publier un aperçu Netflix étendu pour Uncorked qui peut vous donner une plongée plus profonde dans ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Crip Camp: une révolution du handicap

Le prochain titre à venir de l’Obamas est ce nouveau documentaire que nous avons d’abord couvert dans notre rafle Netflix Sundance 2020.

Il s’agit de la première bande-annonce officielle publiée par Netflix et devrait sortir sur Netflix le 25 mars exactement deux semaines après la publication de cette rafle.

Money Heist Part 4

Nous NE POUVONS PAS attendre la prochaine saison de Money Heist qui sortira sur Netflix dans le monde le 4 avril 2020.

Nous avons déjà rassemblé la plus grande liste de ce que vous devez savoir, qui est désormais étendue par la première bande-annonce complète de la quatrième saison à venir. Au moment de la publication, la bande-annonce est la plus populaire de Netflix de la semaine avec plus de 2,6 millions de vues.

Ozark Saison 3

En deuxième position pour la bande-annonce la plus vue cette semaine, Ozark. La troisième saison approche à grands pas et nous avons eu un premier aperçu de la nouvelle saison.

La plateforme

Si vous cherchez un nouvel original étranger qui vous passionne, la plateforme est pour vous.

La série espagnole se déroule dans une prison futuriste où chaque détenu se trouve à un étage différent et distribue des rations qui discriminent de manière disproportionnée en fonction de l’étage où vous restez. Un homme a l’intention de changer cela.

Si vous avez aimé Snowpierecer of Black Mirror, gardez un œil sur celui-ci quand il sortira sur Netflix dans le monde le 20 mars

Tom Segura: Ball Hog

Enfin, nous terminons avec une bande-annonce du prochain stand-up spécial de Tom Segura.

Il s’agit du troisième original Netflix de Tom s’ajoutant à son premier (principalement des histoires) en 2016 et deuxième (honteux) en 2018.