Nouvelles sorties sur Netflix: 10 avril 2020

Joyeux vendredi et Netflix sort sa semaine plutôt terne de nouvelles sorties avec huit nouveaux titres (plus deux que nous n’avons pas mis en évidence hier). Voici le récapitulatif complet des nouveautés sur Netflix aux États-Unis pour le 10 avril 2020.

Au cours du week-end, nous n’attendons pas grand-chose en termes de nouveau contenu. Demain verra la sortie de Code 8, mais au-delà, la prochaine décharge de versions arrivera le mardi 14 avril. Nous vous guiderons cependant à travers tous les meilleurs nouveaux films et meilleures nouvelles séries télévisées ajoutés à Netflix tout au long du week-end.

Voyons maintenant ce qu’il y a de nouveau sur Netflix aujourd’hui:

Brews Brothers (Saison 1)

Genre: La comédie

Jeter: Alan Aisenberg, Mike Castle, Carmen Flood, Marques Ray

Notre premier temps fort de la journée vient du créateur de FX League The League. Si vous connaissez la série, vous pouvez vous attendre à peu près au même type d’humour tout au long de cette émission.

L’histoire est de deux frères dysfonctionnels qui dirigent un bar et une brasserie. Composée de 8 épisodes d’une demi-heure, la série a jusqu’à présent marqué des critiques relativement mitigées jusqu’à présent, mais comme toujours, nous sommes intéressés par vos réflexions dans les commentaires.

Amour de répétition de mariage (2020)

Genre: La comédie

Réalisateur: Dean Craig

Jeter: Olivia Munn, Sam Claflin, Aisling Bea, Freida Pinto

Durée: 100 min

Si vous êtes un grand fan de films de comédies romantiques britanniques, Love Wedding Repeat est votre montre du week-end. Le film présente les talents de Sam Claflin et Olivia Munn.

Le film parle d’un mariage qui se répète avec différents scénarios avec une ex-petite amie mécontente et plusieurs autres personnages ruinant le grand jour pour sa sœur.

Le film est écrit et réalisé par Dean Craig (Death at a Funeral, A Few Best Men, Hit the Road) et est basé sur le film français original, Plan de Table.

Tigertail (2020)

Genre: Drame

Réalisateur: Alan Yang

Jeter: Christine Ko, Fiona Fu, Tzi Ma, Joan Chen

Cette image multigénérationnelle se perdra sans aucun doute dans les listes de surveillance de nombreuses personnes, mais à partir des premières critiques, ce n’est pas une à manquer.

Écrit et réalisé par Alan Yang, le film raconte l’histoire d’une famille de trois générations avec un ouvrier qui déménage aux États-Unis mais qui peine à tout jongler.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 10 avril

5 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

LA Originals (2020) Netflix Original

Love Wedding Repeat (2020) Netflix Original

La vie scolaire (2019) Netflix Original

L’événement principal (2020) Netflix Original

Tigertail (2020) Netflix Original

5 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Brews Brothers (Saison 1) Netflix Original

Terre à Luna! (Saison 1)

Hi Score Girl (Saison 2) Netflix Original

The Circle France (Saison 1) Netflix Original

The Trial (Il Processo) (Saison 1) Netflix Original