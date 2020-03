Nouvelles sorties sur Netflix: 11 mars 2020

Nous sommes en milieu de semaine et enfin, Netflix ajoute du contenu de premier plan pour vous aider à vous distraire des horreurs de la réalité en ce moment. Ici, nous allons vous faire parcourir la liste complète des six nouveaux titres qui ont été déposés sur Netflix aujourd’hui.

Si rien ne vous fait envie dans les nouveaux titres d’aujourd’hui, n’oubliez pas, nous avons la troisième saison d’Elite à venir vendredi avec plusieurs sorties de films exceptionnelles ce week-end.

On My Block (Saison 3)

Genre: Comédie

Jeter: Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco

Durée: 30 minutes

On My Block est un drame pour adolescents mature et peut-être le meilleur sur Netflix.

Dans la troisième saison, non seulement nous obtenons des réponses à ce cliffhanger majeur de la saison 2, mais les enjeux augmentent encore plus pour le gang, y compris Monse, Ruby, Jamal et Cesar.

Dirty Money (Saison 2)

Genre: Documentaire, Crime

Jeter: Walter Archer, Victor Avila, Alberto Ayala, Elise J. Bean

Vous cherchez à vous énerver? Dirty Money vous permettra de faire exactement cela alors que nous examinons une fois de plus la corruption et la tromperie qui proviennent des sociétés.

Voici ce que vous pouvez attendre de la deuxième saison:

Scandales bancaires, projets immobiliers, plastiques toxiques et bien plus encore révèlent comment une soif de profit des entreprises met les citoyens en danger.

Il y a aussi un épisode notable sur le gendre de Donald Trump, Jared Kushner.

Dernier ferry (2019)

Genre: Crime, drame, thriller

Réalisateur: Jaki Bradley

Jeter: Gabriel Sloyer, Myles Clohessy, Ramon O. Torres, Larry Owens

Durée: 86 min

Notre sélection de films du jour (et l’un des meilleurs films à sortir sur Netflix cette semaine) est Last Ferry.

Le film indépendant a remporté plusieurs nominations lors de sa sortie silencieuse l’année dernière.

La prémisse du film suit un jeune avocat qui déménage à Fire Island pour se découvrir et découvrir sa sexualité et se retrouve pris dans un meurtre.

Q Ball (2019)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Michael Tolajian

Jeter: Anthony Ammons, Lenny Costa, Rafael Cuevas, Tevin Fournette

Durée: 96 min

Aujourd’hui, plusieurs grands documentaires ont été mérités, dont Q Ball.

Tout au long de l’heure et 30 minutes, vous aurez un aperçu approfondi de l’équipe de basket-ball de la prison de San Quentin.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix le 11 mars

Remarque: vous pouvez trouver une version étendue de cette liste avec des bandes-annonces, les scores IMDb et plus d’informations sur notre nouveau hub.

3 nouveaux films / documentaires ajoutés aujourd’hui

Dernier ferry (2019)

Q Ball (2019)

Le peuple animal (2010)

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Dirty Money (Saison 2) Netflix Original

On My Block (Saison 3) Netflix Original

The Circle Brazil (Saison 1) Netflix Original