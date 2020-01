Nouvelles sorties sur Netflix: 12 janvier 2020

Il est temps de parcourir les derniers ajouts ajoutés à Netflix pour la semaine. Nous avons vu trois nouveaux titres ajoutés au cours du week-end et ci-dessous, nous allons vous présenter les faits saillants et récapituler la valeur de la semaine entière de nouveaux ajouts.

Seuls deux épisodes hebdomadaires sont tombés sur Netflix aux États-Unis cette semaine. Vendredi, nous avons vu un nouvel épisode de Chocolate (drame sud-coréen) et un nouvel épisode de Crash Landing on You (drame sud-coréen).

Voici maintenant les nouveautés de Netflix US pour le 12 janvier:

Betty White: Première dame de la télévision (2018)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Steve Boettcher

Jeter: Valerie Bertinelli, Georgia Engel, Tina Fey, Valerie Harper

Durée: 57 min

Ce documentaire d’une heure est l’un de nos meilleurs choix du mois. Betty White, comme vous le savez bien, est un trésor national et il y a deux ans, un long métrage documentaire sorti sur PBS et maintenant disponible sur Netflix.

Cela vous ramène au début de sa longue et fructueuse carrière avec de grands invités spéciaux, y compris ceux énumérés ci-dessus et les goûts d’Alex Trubek et de Ryan Reynolds.

Zoom (2006)

Genre: Action, Aventure, Comédie, Famille, Fantaisie, Sci-Fi

Réalisateur: Peter Hewitt

Jeter: Tim Allen, Courteney Cox, Chevy Chase, Spencer Breslin

Durée: 83 min

Netflix semble déjà se surpasser en obtenant la licence du titre le moins bien noté de 2020. Ce puant de 2006 mettant en vedette Tim Allen et toute une série d’autres stars bien connues est tombé comme une tonne de ballons de plomb il y a plus d’une décennie et demie .

La prémisse du film raconte qu’un ancien super-héros doit former de nouvelles recrues lorsqu’un méchant revient pour se venger.

Il n’a réussi qu’un score de 3% sur RottenTomatoes et un score similaire de 26 sur Metacritic.

Récapitulatif complet des nouveautés de Netflix cette semaine

Voici un aperçu complet des 22 nouveaux titres qui ont frappé Netflix aux États-Unis cette semaine.

12 nouveaux films ajoutés cette semaine

Une histoire de fantôme (2017)

Betty White: Première dame de la télévision (2018)

Bulletproof 2 (2020)

Live Twice, Love Once (2020) Netflix Original

Fabriqué en Chine (2019)

Monsters: Dark Continent (2014)

Configuration (2012)

Sniper: Special Ops (2016)

La vitesse est mon besoin (2019)

The Evil Dead (1981)

Le touriste (2010)

Zoom (2006)

10 nouvelles séries télévisées ajoutées cette semaine

AJ et la Reine (Saison 1) Netflix Original

Cheer (Saison 1) Netflix Original

Giri / Haji (Saison 1) Netflix Original

Harvey Girls Forever! (Saison 4) Netflix Original

Jamtara – Sabka Number Ayega (Saison 1) Netflix Original

Police médicale (saison 1) Netflix Original

Scissor Seven (Saison 1) Netflix Original

The InBESTigators (Saison 2) Netflix Original

Jusqu’à l’aube (saison 1) Netflix Original

Just Desserts de Zumbo (Saison 2) Netflix Original