Nouvelles sorties sur Netflix: 13 février 2020

C’est jeudi et Netflix a un autre lot de nouvelles versions dont vous pourrez profiter aujourd’hui. Le nouveau titre phare est la nouvelle saison de Narcos: Mexico et une toute nouvelle série de téléréalité arrivant juste à temps pour la Saint-Valentin vendredi.

Si vous avez manqué les nouvelles sorties d’hier, vous avez peut-être manqué le retour de Last Tango à Halifax, To All The Boys, partie 2 et quelques faits saillants internationaux et autres films.

Passons maintenant aux nouveaux ajouts pour aujourd’hui et n’oubliez pas, ce week-end a de superbes films en route, alors ne les manquez pas.

Narcos: Mexique (Saison 2)

Genre: Crime, Drame

Jeter: Diego Luna, Scoot McNairy, Teresa Ruiz

C’est la plus longue attente d’une nouvelle saison de Narcos depuis le début de l’émission avec Pablo Escobar il y a plusieurs années. C’est un retour très attendu de la série qui voit notre histoire se poursuivre dans les années 80 au plus fort de la guerre de la drogue au Mexique.

Voici ce que vous pouvez attendre de la saison 2 de Narcos: Mexico

Félix se bat pour garder le contrôle du commerce de la cocaïne, mais la soif de vengeance et les querelles de la DEA au sein de son organisation menacent ses ambitions.

Dragon Quest Your Story (2019)

Genre: Animation, Aventure, Famille

Réalisateur: Takashi Yamazaki

Jeter: Kasumi Arimura, Kentaro Sakaguchi, Takeru Satoh, Takayuki Yamada

Durée: 102 min

C’est votre première chance en dehors du Japon de regarder le film d’anime basé sur la célèbre franchise de jeux vidéo.

Tout au long du film, nous suivons Luca qui suit les traces de son père dans l’espoir de sauver sa mère et doit utiliser son épée zénithienne.

Plusieurs options de doublages et sous-titres sont disponibles, y compris le japonais d’origine.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 13 février

1 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Dragon Quest Your Story (2019) Netflix Original

4 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Love Is Blind (Saison 1) Netflix Original

Narcos: Mexique (Saison 2) Netflix Original

Palazuelos mi rey (Saison 1)

Sleepless Society: Insomnia (Saison 1)