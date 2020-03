Nouvelles sorties sur Netflix: 13 mars 2020

La fin de semaine a acheté avec elle douze nouveaux titres sur Netflix aux États-Unis. Voici la liste complète des nouveautés sur Netflix pour le 13 mars 2020, y compris certains de nos meilleurs choix.

Aujourd’hui, démontre une fois de plus la poussée mondiale de Netflix avec de nouveaux Netflix Originals provenant de tous les coins du monde, y compris la Corée du Sud (Royaume), l’Islande (The Valhalla Murders), Go Karts (Australie), Beastars (Japon) et Bloodride (Norvège).

Cependant, la plupart de ces titres sont doublés en anglais.

Passons maintenant à nos nouvelles versions préférées d’aujourd’hui.

Elite (Saison 3)

Genre: Crime, drame, thriller

Jeter: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Álvaro Rico, Arón Piper

Langue: Espagnol

Elite est peut-être la deuxième plus grande série espagnole de Netflix derrière Money Heist (nouvelle saison le mois prochain!) Et boy oh boy est cette saison bonne.

Voici ce que vous pouvez attendre de cette nouvelle saison explosive:

Lorsqu’un autre camarade de classe est tué, une nouvelle enquête s’ensuit. Les élèves regardent vers leur avenir, tandis que les conséquences du passé les hantent.

JUSTINE (2018)

Genre: Drame

Réalisateur: Stephanie Turner

Jeter: Darby Stanchfield, Josh Stamberg, Glynn Turman, Cleo King

Durée: 104 min

Comme nous l’avions annoncé plus tôt cette semaine, JUSTINE est le dernier film sorti du bras de distribution de la centrale électrique d’Ana DuVernay.

Il s’agit d’une mère célibataire qui s’occupe d’une jeune fille atteinte de Spina bifida et ils deviennent de bons amis.

Les débuts de Stephanie Turner sont fiers de ce titre terre-à-terre et souvent déchirant.

Kingdom (Saison 2)

Genre: Action, Drame, Horreur, Thriller

Jeter: Hye-Jun Kim, Doona Bae, Greg Chun, Jun-ho Heo

Jacob de l’équipe What’s on Netflix me tuerait avec une épée de samouraï si je ne mentionnais pas ce titre.

La série de zombies de Corée du Sud est considérée comme la meilleure série de zombies jamais créée.

Voici ce que vous pouvez attendre de la saison 2:

L’épidémie ne laisse personne en sécurité. Mais les infectés ne sont pas les seuls monstres sur le chemin du prince Chang alors qu’il se bat pour protéger le royaume.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 13 mars

5 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Bébé Mamas (2018)

Go Karts (Allez!) (2020)

JUSTINE (2018)

Lost Girls (2020) Netflix Original

Miracle dans la cellule n ° 7 (2013)

7 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

100 humains (saison 1) Netflix Original

BEASTARS (Saison 1) Netflix Original

Bloodride (Saison 1) Netflix Original

Elite (Saison 3) Netflix Original

Fary: Hexagone (Saison 1) Netflix Original

Kingdom (Saison 2) Netflix Original

Les meurtres de Valhalla (Saison 1) Netflix Original