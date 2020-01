Nouvelles sorties sur Netflix: 14 janvier 2020

Joyeux mardi et bienvenue à votre premier tour d’horizon des nouvelles versions sur Netflix. Ci-dessous, nous allons récapituler toutes les nouvelles versions pour le 13 janvier qui a vu trois nouveaux ajouts et le 14 janvier pour quatre nouveaux ajouts.

Cette semaine, Netflix Originals est de retour, y compris l’éducation sexuelle à venir ce week-end et Grace et Frankie de retour pour la saison 6 demain. Nous avons un aperçu complet de la semaine ici.

Le Maître (2012)

Genre: Drame

Réalisateur: Paul Thomas Anderson

Jeter: Joaquin Phoenix, Price Carson, Mike Howard, Sarah Shoshana David

Durée: 138 min

Langue: Anglais

Prix: Nominé pour 3 Oscars. 76 autres victoires et 180 nominations.

Joaquin Phoenix fait légitimement la une des journaux cette semaine grâce à ses nominations pour son incroyable performance dans le Joker de WB. Nous sommes ravis de voir The Master revenir sur Netflix aujourd’hui après avoir été diffusé ailleurs depuis plusieurs années maintenant. Il a également marqué trois nominations aux Oscars lors de sa première sortie en 2012.

Le film raconte l’histoire d’un vétéran de la marine qui rentre chez lui après un service actif et se sent un peu perdu dans la vie. C’est jusqu’à ce qu’il se retrouve dans un culte qui redonne un sens à sa vie.

Kipo et l’âge des merveilles (Saison 1)

Genre: Animation, Action, Aventure, Fantaisie

Jeter: Karen Fukuhara

Notre deuxième point fort aujourd’hui est l’un de mes titres les plus attendus personnellement de Dreamworks TV pour Netflix. Basé sur les bandes dessinées du même nom de 2015, ce titre magnifiquement animé voit Kipo explorer le monde après un événement apocalyptique.

Parmi les voix impressionnantes de la série figurent Karen Fukuhara, Sydney Mikayla, Deon Cole, Coy Stewart, Jake Green et Ian Harding.

Leslie Jones: Time Machine (2020)

Genre: Comédie debout

Réalisateur: David Benioff, D.B. Weiss

Jeter: Leslie Jones

Oui, vos yeux ne vous trompent pas, ce sont les showrunners et les écrivains derrière Game of Thrones qui dirigent ce nouveau spécial stand-up. Comme vous le savez peut-être, la paire a un accord de sortie global avec Netflix et bien que nous ne croyions pas que cela compte, c’est certainement une indication que nous pouvons nous attendre à quelque chose de David Benioff et D.B. Weiss va de l’avant.

Leslie Jones est bien connue pour sa place régulière sur Saturday Night Live de NBC. Dans son premier spécial Netflix, elle discute de son parcours pour devenir adulte. La spéciale dure un peu plus d’une heure.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 14 janvier 2020

3 nouveaux films ajoutés cette semaine

Le dernier visage (2016)

Le Maître (2012)

Femmes de Mafia 2 (2019)

3 nouvelles séries télévisées ajoutées cette semaine

Kipo et l’âge des merveilles (saison 1) Netflix Original

Les pouvoirs de guérison de Dude (Saison 1) Netflix Original

The Ollie & Moon Show (Saison 1)

1 nouveaux spéciaux de stand-up ajoutés cette semaine

Leslie Jones: Time Machine (2020) Netflix Original