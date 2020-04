Nouvelles sorties sur Netflix: 15 avril 2020

Nous sommes au milieu du mois et en tant que tel, nous recevons un tas de nouveaux contenus sous licence sur Netflix aux États-Unis aujourd’hui et au cours des prochains jours. Nous sommes là pour vous renseigner sur les 22 nouveaux titres qui sortiront sur Netflix aux États-Unis le 15 avril.

Comme toujours, nous allons plonger dans la liste complète dans une seconde et vous pouvez trouver une liste étendue des nouveaux titres ajoutés ici. Mais passons rapidement en revue certains de nos meilleurs choix pour aujourd’hui:

Il était une fois à Londres (2019)

Genre: la criminalité

Réalisateur: Simon Rumley

Jeter: Terry Stone, Andy Beckwith, Josh Myers, Christopher Dunne

Durée: 111 min

Désolé si vous êtes un peu étourdi avec le titre. Malheureusement, ce n’est pas l’épopée de Tarantino, mais c’est un film vraiment décent qui requiert votre attention.

Se déroulant dans les années 1930, ce drame du crime concerne l’introduction de syndicats du crime dans la capitale de l’Angleterre, nous faisant passer les étapes importantes d’une vague de criminalité qui frappe la ville.

Il a une excellente distribution britannique et les critiques comparent la série à Peaky Blinders.

Still Game (Saison 8)

Genre: La comédie

Jeter: Ford Kiernan, Greg Hemphill, Paul Riley, Gavin Mitchell

S’en tenant au contenu britannique, nous arrivons à Still Game. C’est l’un des rares titres sur Netflix aux États-Unis à avoir de nouvelles saisons plutôt que de suivre la direction que la plupart des séries britanniques ont adoptée récemment.

La comédie a maintenant huit saisons sur Netflix et parle d’une paire de retraités écossais tirant le meilleur parti de leurs soi-disant années d’or.

Un cœur de champion (2018)

Genre: Famille

Réalisateur: David de Vos

Jeter: Mandy Grace, Devan Key, Donna Rusch, David de Vos

Durée: 90 min

Vous cherchez un drame sincère? Un Champion Heart, ou A Horse From Heaven comme il était intitulé dans certaines régions, est maintenant sur Netflix.

Le film parle d’une fille qui trouve un nouveau sens à sa vie après avoir rencontré un cheval blessé.

Si vous aimez Heartland sur Netflix, c’est un must pour vous.

Pour les enfants, il y a plein de nouveaux titres. Pour les super jeunes, Netflix vient de recevoir une collection de titres LeapFrog. Les quatre nouveaux titres aideront les enfants à suivre leur apprentissage pendant le verrouillage.

Quatre films d’animation Marvel ont également frappé Netflix aujourd’hui (ainsi que la plupart du monde) et comprennent un jeune titre Avengers ainsi que deux films Hulk et le film d’animation Thor.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 15 avril

16 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Un cœur de champion (2018)

Le plus en forme à Dubaï (2019)

Pour l’amour ou l’argent (1993)

Pour le cœur brisé (2018)

LeapFrog: Letter Factory (2015)

LeapFrog: Numberland (2012)

LeapFrog: Phonics Farm (2011)

LeapFrog: Sing-along, Read-along (2011)

Méfait (Vikrithi) (2019)

Les mamans en guerre (2018)

New Money (2018)

Next Avengers: Heroes of Tomorrow (2008)

Il était une fois à Londres (2019)

Sprinter (2018)

Thor: Contes d’Asgard (2011)

Amant de renommée mondiale (2020)

5 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Outer Banks (Saison 1) Netflix Original

Still Game (Saison 8)

Les fichiers Innocence (série limitée) Netflix Original

Tjovitjo (Saison 1)

Winx Club (Saison 1)

1 nouveaux spéciaux stand-up ajoutés aujourd’hui

Chris D’Elia: No Pain (2020) Netflix Original