Nouvelles sorties sur Netflix: 15 janvier 2020

Bienvenue dans un mercredi exceptionnel rempli de toutes nouvelles versions de Netflix. Aujourd’hui, Netflix aux États-Unis a vu 10 nouvelles sorties avec un mélange de nouveaux films, séries télévisées et documentaires. Voici un aperçu complet de tout ce qui est nouveau sur Netflix pour le 15 janvier 2020.

Demain, tout comme aujourd’hui, sera également plein de nouvelles versions. Des films massifs sont en préparation demain et il y a toujours votre réserve normale de nouveaux titres Netflix Original vendredi.

Avant de nous plonger dans la liste complète (que vous pouvez voir plus en détail sur notre page de nouveautés sur Netflix), nous allons sélectionner trois faits saillants des nouvelles versions qui devraient être sur votre liste de surveillance en ce moment.

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez (Limited Series) Netflix Original

Genre: Documentaire, Crime, Sport

Jeter: Jamaal Lewis, Aaron Hernandez

Si vous êtes d’humeur pour un autre documentaire de tueur en série (et cela semble souvent être votre groupe étrange), Netflix a servi une autre série de documentaires incontournable.

La série limitée se penche sur la célèbre star de la NFL qui avait un brillant avenir devant lui dans le sport, mais a succombé à une «chute meurtrière et une mort choquante».

Gros gros menteur (2002)

Genre: Aventure, Comédie, Famille

Réalisateur: Shawn Levy

Jeter: Frankie Muniz, Paul Giamatti, Amanda Bynes, Amanda Detmer

Durée: 88 min

Le travail de Shawn Levy peut être trouvé sur Netflix via Stranger Things, mais la plupart de son travail a été dans des films et l’un de ses films les plus bizarres est Big Fat Liar de 2002.

Dan Schneider et Brian Robbins ont écrit ce film qui a attiré Amanda Bynes et Frankie Muniz au sommet de leur popularité. Le film raconte l’essai d’un jeune garçon transformé en film.

Le film a atteint un score épouvantable parmi les critiques qui n’ont réussi qu’à obtenir un 36 sur Metacritic, mais c’est un surréaliste qui doit être vu pour être cru.

Grace et Frankie (Saison 6) Netflix Original

Genre: Comédie

Jeter: Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston, Martin Sheen

Durée: 30 minutes

Prix: Nominé pour 1 Golden Globe. 1 autre victoire et 48 nominations.

C’est l’avant-dernière saison des comédies les plus anciennes de Netflix et en fait des productions sérialisées.

La fantastique série qui vient du cerveau de Friends continue de produire des saisons de qualité année après année. La dernière saison commence à tourner un peu plus tard ce mois-ci.

Voici ce que vous pouvez attendre de la sixième sortie:

L’annonce de Grace déclenche de grands changements dans son amitié avec Frankie, tandis qu’une nouvelle idée commerciale garde les femmes sur leurs gardes.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix (15 janvier 2020)

7 nouveaux films ajoutés cette semaine

Gros gros menteur (2002)

Bulbul peut chanter (2018)

Eye For An Eye (Quien a hierro mata) (2019)

MindGamers (2015)

Sauver Zoë (2019)

Le brave (2019)

Où est l’argent (2000)

3 nouvelles séries télévisées ajoutées cette semaine

Grace et Frankie (Saison 6) Netflix Original

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez (Limited Series) Netflix Original

PJ Masks (Saison 2)