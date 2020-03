Nouvelles sorties sur Netflix: 15 mars 2020

Joyeux dimanche et alors que nous atteignons le point milieu du mois, Netflix a un tas de nouveaux titres sous licence pour que vous puissiez profiter dès aujourd’hui. Au total, 11 nouveaux titres sont arrivés sur Netflix US aujourd’hui.

Comme toujours, nous allons commencer avec quelques points saillants et vous pouvez trouver une liste complète complète comprenant les couvertures, les notes de révision, les bandes-annonces et plus dans notre nouvelle section.

2012 (2009)

Genre: Action, aventure, science-fiction

Réalisateur: Roland Emmerich

Jeter: John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton

Durée: 158 min

Le monde touche à sa fin dans cette épopée Sony de 2009 qui a vu le monde se terminer en 2012. Qui savait que Sony était éteint depuis 8 ans?

Le film ridiculement cher voit des effets étonnants même si l’histoire laisse beaucoup à désirer.

Ken Burns présente: College Behind Bars: un film de Lynn Novick et produit par Sarah Botstein (Saison 1)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Lynn Novick

Langue: Anglais

Alors que Netflix dit tristement au revoir à d’autres documentaires PBS de Ken Burns et Lynn Novick, il dit bonjour à un nouveau aujourd’hui.

Cette série jette un regard sur la vie derrière les barreaux avec ceux qui essaient de s’améliorer lorsqu’ils sont en boîte.

Non seulement c’est une série fantastique, mais c’est peut-être aussi le titre le plus long que j’ai jamais rencontré sur Netflix.

Ben & Holly’s Little Kingdom (Saison 1)

Genre: Animation, Aventure, Comédie, Famille, Fantaisie

Jeter: Preston Nyman, Sarah Ann Kennedy, Sian Taylor, Ian Puleston-Davies

Pour garder les petits occupés, non seulement Netflix a obtenu un tas de nouveaux titres Thomas aujourd’hui, mais il a également vu cette série pour enfants magnifiquement animée.

Situé dans un royaume magique, nous voyons Ben qui est un elfe et Holly apprendre ensemble les joies du monde.

Un tas de contenu Thomas the Tank Engine a été déposé sur Netflix aujourd’hui et nous couvrirons ces nouveaux titres dans un article séparé.

