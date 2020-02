Nouvelles sorties sur Netflix: 16 février 2020

Bienvenue à votre récapitulation finale des nouveaux ajouts quotidiens maintenant disponibles sur Netflix aux États-Unis. Nous avons neuf nouveaux titres à couvrir aujourd’hui, qui ont été ajoutés les 16 et 15 février.

Si vous recherchez nos meilleurs choix, nous avons déjà sélectionné les meilleures nouvelles séries télévisées et nous sélectionnerons également bientôt les meilleurs films.

Nous reviendrons plus tard dans la journée avec un aperçu des 7 prochains jours sur Netflix, mais pour l’instant, voici ce que vous pouvez désormais profiter de Netflix.

Comme toujours, une liste étendue de nouvelles versions sur Netflix peut être trouvée sur notre nouveau hub.

Au bord de la mer (2015)

Genre: Drame, Romance

Réalisateur: Angelina Jolie

Jeter: Brad Pitt, Angelina Jolie, Mélanie Laurent, Melvil Poupaud

Durée: 122 min

Notre premier point fort est By The Sea, qui a reçu des critiques généralement favorables lors de sa sortie il y a cinq ans.

Voici ce que vous pouvez attendre du drame Pitt et Jolie:

Troublés par l’état de leur mariage, Vanessa et Roland visitent une ville balnéaire française, où ils ont une rencontre fatidique avec une paire de jeunes mariés.

La forêt (2016)

Genre: Horreur, Mystère, Thriller

Réalisateur: Jason Zada

Jeter: Natalie Dormer, Eoin Macken, Stephanie Vogt, Osamu Tanpopo

Durée: 93 min

The Forest fait ses débuts sur Netflix aujourd’hui avec Natalie Dormer, connue pour son rôle de signature dans Game of Thrones, mais aussi pour la voix de personnages de The Dark Crystal de Netflix.

Ce film d’horreur indépendant raconte l’histoire d’une jeune femme fouillant la forêt suicidaire au Japon et au lieu de trouver Logan Paul, elle trouve sans doute quelque chose de bien pire.

Valeurs de la famille Braxton (2 saisons)

Genre: Biographie, Comédie, Drame, Téléréalité

Jeter: Traci Braxton, Toni Braxton, Tamar Braxton, Trina Braxton

Netflix n’a pas de suivre Kardashians mais si vous recherchez quelque chose de similaire, cette série de réalité vient de revenir sur Netflix au cours du week-end.

Les deux premières saisons sont maintenant sur Netflix et suivent les sœurs chanteuses à travers leur vie et il y a beaucoup de drame tout au long. Certainement pas pour tout le monde mais si vous aimez la télé-réalité, allez-y maintenant!

Devinez qui vient dîner (1967)

Genre: Comédie dramatique

Réalisateur: Stanley Kramer

Jeter: Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, Katharine Houghton

Durée: 108 min

Le streaming à nouveau ce week-end est un classique absolu et un film qui a innové lorsqu’il est sorti il ​​y a plusieurs décennies.

Le film multi-oscarisé parle de l’attitude d’un couple envers le nouveau petit ami / fiancé de leur fille qui se trouve être un Afro-Américain.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 16 février 2020

7 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Au bord de la mer (2015)

Devinez qui vient dîner (1967) *

Miss Virginie (2019)

Monster High: Electrified (2017) *

MONSIEUR. DROITE (2015)

Durée de vie (2016)

La forêt (2016)

2 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Valeurs de la famille Braxton (2 saisons) *

On the Real (Saison 1)

Ceux marqués d’un astérisque ont été ajoutés à Netflix le 15 février.

Que regardez-vous sur Netflix ce week-end? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.