Nouvelles sorties sur Netflix: 16 mars 2020

Netflix démarre la semaine avec style avec un tas de films fantastiques de la dernière décennie et nous avons également reçu une nouvelle dose de The Boss Baby qui revient pour sa troisième saison. Voici un aperçu des nouveautés sur Netflix du 16 mars 2020.

N’oubliez pas de consulter certains des 11 titres qui ont frappé Netflix hier. Nous avons également beaucoup à attendre cette semaine avec des points forts, notamment Self Made, All American et plus encore.

Voyons maintenant les cinq nouvelles versions ajoutées aujourd’hui:

Livre de jeu Silver Linings (2012)

Genre: Comédie, Drame, Romance

Réalisateur: David O. Russell

Jeter: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver

Durée: 122 min

Langue: Anglais

Prix: A remporté 1 Oscar. 88 autres victoires et 147 nominations.

Ce film primé aux Oscars a vraiment propulsé la carrière de Jennifer Lawrence et Bradley Cooper.

C’est un film réconfortant qui présente une histoire qui serait banale sous n’importe quel autre réalisateur mais David O. Russell parvient à capter votre attention du début à la fin.

Tinker, Tailor, Soldier, Spy (2011)

Genre: Drame, Mystère, Thriller

Réalisateur: Tomas Alfredson

Jeter: Mark Strong, John Hurt, Zoltán Mucsi, Péter Kálloy Molnár

Durée: 122 min

Langue: Anglais

Prix: Nominé pour 3 Oscars. 35 autres victoires et 96 nominations.

Ce thriller mystérieux se déroule pendant la guerre froide et concerne un vétéran qui est contraint de prendre sa retraite pour aider à trouver un agent soviétique infiltré au sein du MI6.

C’est un film très bien reçu, tant par la critique que par le public appréciant le film de Gary Oldman d’il y a près d’une décennie.

The Boss Baby: Back in Business (Saison 3)

Genre: Animation, Court métrage, Aventure, Comédie, Famille, Fantaisie

Jeter: David W. Collins, JP Karliak, Pierce Gagnon, Kevin Michael Richardson

Durée: 25 min

Le Boss Baby est de retour pour une autre saison. La série Dreamworks est parmi les meilleures que le studio ait produites pour Netflix et la troisième saison poursuit sa séquence de victoires.

Voici ce que vous pouvez attendre de la saison 3:

Après avoir perdu son emploi chez Baby Corp, Boss Baby devient indépendant et transforme son groupe de jeu en équipe de terrain de fortune. Cue la mission critique!

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 16 mars

4 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Maison de rêve (2011)

Fête de recherche (2014)

Livre de jeu Silver Linings (2012)

Tinker, Tailor, Soldier, Spy (2011)

1 nouvelle série télévisée ajoutée aujourd’hui

The Boss Baby: Back in Business (Season 3) Netflix Original