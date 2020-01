Nouvelles sorties sur Netflix: 17 janvier 2020

Bienvenue à votre résumé du vendredi des nouveautés sur Netflix pour le 17 janvier et aujourd’hui, il est dominé par les nouveaux Netflix Originals en tête d’affiche de la deuxième saison de la comédie britannique, Sex Education. Voici un aperçu complet des nouveautés sur Netflix du 17 janvier.

Cette semaine a vu une si grande semaine de nouvelles sorties, dont neuf nouvelles sorties hier, y compris de nouveaux films tels que Legend et Hop. Mercredi, nous avons vu Grace et Frankie revenir pour leur sixième saison et un tas d’autres nouvelles versions.

Éducation sexuelle (saison 2)

Genre: Comédie dramatique

Jeter: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey

L’une des plus grandes comédies de Netflix est de retour pour une deuxième saison. Le grand casting revient pour une autre sortie avec Otis qui se détend enfin. Cette saison, la chlamydia frappe l’école et les camarades sont aux prises avec de nouveaux problèmes.

Vous voulez avoir une lecture rapide de la nouvelle saison avant de plonger? Jetez un œil à notre aperçu de la saison 2.

Ares (Saison 1)

Genre: Horreur

Jeter: Robin Boissevain, Tobias Kersloot, Jade Olieberg, Lisa Smit

Langue: néerlandais

Huit épisodes de l’une des plus grandes productions néerlandaises de Netflix à ce jour viennent de sortir sur Netflix. Si vous avez aimé The Order sur Netflix, cela devrait absolument figurer sur votre liste.

La série raconte une série d’horreur psychologique sur un étudiant qui entre dans une société secrète à l’université et prend ensuite un virage sombre.

Comme pour la plupart des productions étrangères Netflix Original, vous pouvez regarder en dub anglais ou en sous-titres anglais. Notre préférence va aux sous-titres anglais mais vous êtes vous.

Tiny House Nation

Genre: Télé réalité

Jeter: John Weisbarth, Zack Giffin

Tiny House Nation est une fabuleuse série de téléréalité sur Netflix qui vous emmène aux États-Unis à la recherche des maisons les plus pittoresques. C’est perspicace et permet une frénésie vraiment facile un dimanche après-midi.

John Weisbarth et Zack Griffin reviennent présenter.

Une chute de la grâce

Genre: Thriller en francais

Réalisateur: Tyler Perry

Jeter: Tyler Perry, Adrian Pasdar, Cicely Tyson, Mehcad Brooks

Durée: 120 min

Tyler Perry écrit, réalise et interprète ce tout nouveau thriller. Tyler Perry n’a vraiment pas besoin de présentation compte tenu de ses précédents crédits, notamment Gone Girl, Madea’s Family Runion et Dairy of a Mad Black Woman.

Ce film raconte l’histoire d’une femme appelée Grace (jouée par Crystal Fox) qui trouve une nouvelle relation mais qui est de nouveau confrontée à la perspective de mensonges et de chagrins.

