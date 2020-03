Nouvelles sorties sur Netflix: 18 mars 2020

Six autres titres viennent d’arriver sur Netflix aujourd’hui, faisant de cette semaine l’un des plus occupés pour les nouvelles versions depuis un certain temps. C’est un mélange de contenu ajouté à Netflix aux États-Unis aujourd’hui, alors passons en revue certains faits saillants et vous donnons la liste complète des nouveaux films et séries sur Netflix pour le 18 mars 2020.

Nous ne savons pas exactement pourquoi cette semaine a été si chargée avec les nouvelles versions, certains peuvent pointer vers Coronavirus, mais cela semble peu probable car ces contrats sont alignés bien à l’avance.

Quoi qu’il en soit, si vous avez manqué l’un des autres ajouts récents à Netflix, vous pouvez trouver une liste développée ici.

Tout ce que je souhaite (2017)

Genre: Comédie, Drame, Romance

Réalisateur: Susan Walter

Jeter: Sharon Stone, Tony Goldwyn, Ellen Burstyn, Liza Lapira

Durée: 94 min

Besoin d’un film romantique amoureux pour vous faire traverser le stress du monde en ce moment? Tout ce que je souhaite pourrait être ce film pour vous.

Avec Sharon Stone et Tony Goldwyn, ce conte raconte l’histoire d’une créatrice de mode qui cherche à ralentir ses dernières années et à mettre de l’ordre dans sa vie amoureuse chaotique.

XV: Au-delà de la Tryline (2016)

Genre: Documentaire, Sport

Réalisateur: Pierre Deschamps

Jeter: Dan Carter, Sean Fitzpatrick, Bryan Habana, Eddie Jones

Durée: 91 min

Avec le sport en suspens dans le pays, Netflix a récemment ajouté quelques grands documentaires sportifs pour combler le vide. Q Ball figure dans notre liste des meilleurs films ajoutés la semaine dernière.

Aujourd’hui, d’une manière similaire à la Formule 1: Drive to Survive, ce doc jette un regard sur la coupe du monde de rugby 2015 et les essais et tribulations de la saison. Si vous êtes nouveau dans le jeu anglais de Ruggers, permettez-lui d’être une excellente introduction.

Lu sur le mur (2017)

Genre: Animation, Aventure, Comédie, Famille, Fantaisie, Musique

Réalisateur: Masaaki Yuasa

Jeter: Kanon Tani, Shôta Shimoda, Shin’ichi Shinohara, Akira Emoto

Durée: 112 min

Langue: Japonais

Enfin, nous aimerions mettre en évidence ce petit film d’animation incroyable du Japon.

Le film très divertissant présenté dans les formats dub et sous-marin est de Masaaki Yuasa qui est connu pour son travail sur Adventure Time, Kick-Hart et Mind Game.

L’histoire raconte l’histoire d’un lycéen qui a radicalement changé sa vie après avoir rencontré une sirène.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 18 mars

Remarque: cette liste concerne spécifiquement Netflix aux États-Unis.

3 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Califat (Saison 1) Netflix Original

We Speak Dance (Saison 1)

Femmes de la nuit (saison 1)