Nouvelles sorties sur Netflix: 1er avril 2020

Bienvenue aux premiers ajouts du mois et aujourd’hui, 83 nouveaux titres ont été publiés sur Netflix aux États-Unis. Voici la liste complète des nouveautés sur Netflix pour le 1er avril 2020.

Il y a trop de faits saillants à parcourir pour cet article, nous allons donc le détailler ce week-end avec nos choix parmi les meilleurs nouveaux films et séries télévisées.

Pour l’instant, cependant, voici quelques-uns des grands.

Dans le domaine des séries télévisées, Community arrive sur Netflix aux États-Unis pour la première fois avec les six saisons (y compris la série Yahoo). Bien qu’un film soit en route, il n’y a pas de meilleur moment pour qu’une série de plus de 100 épisodes tombe sur Netflix.

Si vous recherchez une franchise de films dans laquelle plonger, les trois films Matrix sont à nouveau arrivés sur Netflix aujourd’hui, tout comme les quatre films Lethal Weapon.

Bien sûr, alors que le mois arrive avec de nombreux nouveaux titres, il y a aussi pas mal de suppressions aujourd’hui. Certains des plus grands incluent Le Seigneur des Anneaux, Kill Bill vol 1 & 2, Hairspray, Ali et bien d’autres.

Si vous souhaitez voir une vue plus étendue des nouvelles versions de Netflix d’aujourd’hui qui comprend des bandes-annonces, des notes de révision, des réalisateurs, des acteurs et des récompenses, rendez-vous sur notre nouvelle section sur Netflix.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 1er avril

71 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

40 jours et 40 nuits (2002)

Agneepath (2012)

Chien Alpha (2006)

Bandits (2001)

Bloodsport (1988)

Frères (2015)

Cadillac Records (2008)

Je ne peux pas attendre longtemps (1998)

Cheech & Chong’s Up in Smoke (1978)

Chhota Bheem et la malédiction de Damyaan (2012)

Deep Impact (1998)

Dostana (2008)

Drillbit Taylor (2008)

Duniya (1984)

Dupliquer (1998)

Amitié (Dostana) (1980)

Dieu n’est pas mort (2014)

Gori Tere Pyaar Mein (2013)

Devinez qui (2005)

Gumrah (1993)

Hasee Toh Phasee (2014)

Humpty Sharma Ki Dulhania (2014)

Juste des amis (2005)

Kaal (2005)

Kabhi Alvida Naa Kehna (2006)

Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001)

Kal Ho Naa Ho (2003)

Kapoor & Sons (2016)

Killer Klowns from Outer Space (1988)

Kuch Kuch Hota Hai (1998)

Kung Fu Hustle (2004)

Arme mortelle (1987)

Arme mortelle 2 (1989)

Arme mortelle 3 (1992)

Arme mortelle 4 (1998)

Malcolm X (1992)

Mighty Raju Rio Calling (2014)

Rapport sur les minorités (2002)

Jeu de Molly (2017)

Mortal Kombat (1995)

Boue (2012)

Muqaddar ka Faisla (1987)

Opération Odessa (2018)

Terre promise (2012)

En route vers la perdition (2002)

Sel (2010)

School Daze (1988)

Senna (2010)

Sethum Aayiram Pon (2020)

Shaandaar (2015)

Sherlock Holmes (2009)

Soul Plane (2004)

Lever de soleil au paradis (2019)

Tad l’explorateur perdu et le secret du roi Midas (version anglaise) (2017)

Chauffeur de taxi (1976)

Le cœur (2003)

La fille à tous les cadeaux (2016)

La gueule de bois (2009)

Le petit vampire (2017)

La matrice (1999)

La matrice rechargée (2003)

Les révolutions matricielles (2003)

Le puits d’argent (1986)

Les avantages d’être une giroflée (2012)

Le Club des joueurs (1998)

Le Polar Express (2004)

Le colocataire (2011)

Les fugueurs (2010)

Le réseau social (2010)

Ungli (2014)

Wildling (2018)

11 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Communauté (6 saisons)

Comment réparer un scandale de drogue (série limitée) Netflix Original

Kim’s Convenience (Saison 4)

Man Like Mobeen (Saison 3)

J’y suis arrivé! (Saison 4) Netflix Original

Pokémon la série: Soleil et lune (saison 3)

Saint Seiya (saisons 5-6)

Sunderland ‘Til I Die (Saison 2) Netflix Original

The Iliza Shlesinger Sketch Show (Saison 1) Netflix Original

The Windsors (Saison 3)

Amour bien intentionné (le boss veut m’épouser) (Saison 2) Netflix Original

1 nouveaux spéciaux stand-up ajoutés aujourd’hui

David Batra: Elefanten i rummet (2020) Netflix Original