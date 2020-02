Nouvelles sorties sur Netflix: 1er février 2020

C’est le début d’un tout nouveau mois sur Netflix et cela signifie une chose, un grand afflux de nouveaux titres pour nous. Ci-dessous, nous vous expliquerons la liste complète des 48 nouveaux titres qui ont fait leur apparition sur Netflix aujourd’hui.

Ne vous inquiétez pas pour ceux qui pensent que c’est tout pour février. Il y a un tas de nouveaux titres sur Netflix ce mois-ci et la liste la plus complète se trouve ici sur What’s on Netflix.

Il y a quelques titres qui ont été annoncés pour le 1er février mais qui ne se sont pas encore matérialisés. Tout d’abord, Fools Rush In a été annoncé pour le 1er février mais n’est pas encore arrivé. La série animée Parasyte: The Maxim a été répertoriée pour aujourd’hui, mais elle ne s’est pas présentée, pas plus que Nozaki-kun de Monthly Girls.

Passons en revue quelques-uns des titres principaux, puis nous énumérerons chaque nouvelle version pour aujourd’hui.

Franchise de l’Académie de police

Aujourd’hui, les sept films de l’Académie de police de Warner Brothers ont été ajoutés à Netflix. Les films d’humour parlent tous de nouvelles recrues dans les forces de police et des mésaventures qu’elles traversent.

Beaucoup des derniers films de la franchise ont tous convoité des scores de 0% Rotten Tomatoes, ce qui signifie que la plupart d’entre eux ne s’y aventureront probablement que dans quelques films. Néanmoins, les classiques cultes peuvent désormais être appréciés entièrement sur Netflix.

Nouvel anime sur Netflix

Malheureusement, Netflix US n’était pas le destinataire des titres Studio Ghibli que les autres régions ont obtenus aujourd’hui. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas de nouvel anime à plonger.

Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? est très apprécié par les fans du genre et parle d’un gaffeur qui voyage et trouve une déesse mais obtient plus que ce qu’il négocie. Pop Team Epic et No Game No Life est également tombé sur Netflix aujourd’hui.

En préparation du prochain film Sergio, vous pouvez regarder le documentaire de HBO qui couvre la vie du diplomate de l’ONU qui a remporté d’innombrables prix lors de sa sortie il y a plus de dix ans.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 1er février 2020

Si vous souhaitez voir une liste élargie de toutes les nouvelles versions aujourd’hui, y compris les bandes-annonces, les scores IMDb, les numéros Rotten Tomato, les acteurs, les réalisateurs et les genres, rendez-vous sur nos nouveautés sur le hub Netflix.

43 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Une petite princesse (1995)

Un cauchemar sur Elm Street (2010)

Ali (2001)

Retour vers le futur III (1990)

Batman commence (2005)

Blade Runner: The Final Cut (1982)

Booty Call (1997)

Chroniquement métropolitain (2016)

Acte de classe (1992)

Cookie’s Fortune (1999)

Dance Flick (2009)

Cher John (2010)

Dirty Harry (1971)

Au volant de Miss Daisy (1989)

Elizabeth (1998)

Elizabeth: l’âge d’or (2007)

Hancock (2008)

Hum Aapke Hain Koun (1994)

Justice (2017)

Love Jacked (2016)

Major League II (1994)

Misfit 2 (2019)

Saison ouverte (2006)

Académie de police (1984)

Académie de police 2: leur première mission (1985)

Académie de police 3: retour à l’entraînement (1986)

Académie de police 4: Citizens on Patrol (1987)

Police Academy 5: Affectation: Miami Beach (1988)

Académie de police 6: City Under Siege (1989)

Académie de police 7: Mission à Moscou (1994)

Purple Rain (1984)

Robin des Bois: Prince des voleurs (1991)

Scary Movie 2 (2001)

Sergio (2009)

Sex and the City 2 (2010)

La voiture: Road to Revenge (2019)

Le chevalier noir (2008)

La sale douzaine (1967)

Le cahier (2004)

Les autres gars (2010)

Le pianiste (2002)

Ensemble pour l’éternité (1999)

Visions (2015)

5 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? (Saison 1)

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir (Saison 5)

No Game No Life (Saison 1)

Pop Team Epic (Saison 1)

Shopkins (Saison 1)