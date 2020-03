Nouvelles sorties sur Netflix: 1er mars 2020

C’est le premier du mois et vous savez ce que cela signifie. Beaucoup de nouvelles sorties de films sur Netflix pour en profiter. Une autre grande collection de titres Sony, Warner Brothers et Paramount Picture a frappé Netflix aujourd’hui, totalisant 54 nouvelles versions pour le 1er mars 2020.

Au cas où vous auriez raté les ajouts hier, trois autres excellents films ont été ajoutés, qui sont tous dignes de votre temps.

Comment le nombre de titres se compare-t-il aux années précédentes? Eh bien, un peu pire. Netflix a sorti 64 nouveaux titres le 1er mars 2019, mais il convient de noter que parce que la date a atterri un vendredi, plus de Netflix Originals ont complété ce nombre.

Nous aurons une liste de certains des faits saillants plus tard dans la journée, mais pour l’instant, voici la liste en texte intégral de ce qui est nouveau sur Netflix pour le 1er mars. Comme toujours, vous pouvez trouver une liste élargie avec des bandes-annonces, des notes de révision, des descriptions de parcelles, des genres et des langues sur notre nouveau hub.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 1er mars 2020

46 nouveaux films ajoutés aujourd’hui Any Given (1999) Beyond the Mat (1999) Bhangra Paa Le (2020) Change in the Air (2018) Cop Out (2010) Corpse Bride (2005) Don Verdean (2015) Donnie Brasco (1997) Failure to Lancement (2006) Frank & Lola (2016) Freedom Writers (2007) Ghosts of Girlfriends Past (2009) GoodFellas (1990) Gridiron Gang (2006) Harlem Nights (1989) Haywire (2011) It’s Just Not That Into You (2009) Hook (1991) Hugo (2011) Johnny English Reborn (2011) Kung Fu Panda 2 (2011) Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004) Life as We Know It (2010) Looney Tunes: Back in Action (2003) Mo ‘Money (1992) Mystic River (2003) Ordinary World (2016) Outbreak (1995) Pop, Lock ‘n Roll (2017) Resident Evil: Apocalypse (2004) Resident Evil: Extinction (2007) Richie Rich (1994) Rugrats Go Wild (2003) ) Semi-Pro (2008) Sleepover (2004) Space Jam (1996) Sylvanian Families: Everyone’s Big Dream Flying in the Sky (2019) The Bounty Hunter (2010) The Gift (2015) The Interview (2014) The Last Samurai (2003) ) Le rachat de Shawshank (1994 ) Il y aura du sang (2007) Tootsie (1982) Saint Valentin (2010) ZZ TOP: THAT LITTLE OL ‘BAND FROM TEXAS (2019) 7 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui Akama ga Kill! (Saison 1) Babylon Berlin (Saison 3) Netflix OriginalSilvanian Families Mini Episodes Clover (Saison 1) L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman (Saison 3) Toot-Toot Cory Carson (Go! Go! Cory Carson) (Saison 2) Netflix OriginalVelvet Colección (Grand Finale) Voice (Saison 1) 1 nouveaux spéciaux stand-up ajoutés aujourd’huiVoulez-vous rire avec moi ce soir? (2018)