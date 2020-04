Nouvelles sorties sur Netflix: 2 avril 2020

Après les 80 nouveaux ajouts d’hier, aujourd’hui est beaucoup plus calme sur le front des nouvelles versions cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien de bon à regarder. Voici la liste des nouveautés sur Netflix du 2 avril 2020.

Comme nous l’avons mentionné, hier a vu d’excellents nouveaux films et séries télévisées. Nous voulions simplement mentionner quelques faits saillants des nouveaux ajouts d’hier, notamment la sublime quatrième saison de la série canadienne, Kim’s Convenience et les deux nouvelles séries britanniques qui ont atterri, dont The Windsors saison 3 et Man Like Mobeen saison 3.

N’oubliez pas, Money Heist partie 4 arrive demain et nous avons tout ce que vous devez savoir au cas où vous vous tiendriez au courant.

Voyons maintenant les nouveautés sur Netflix du 2 avril:

Le bon, le mauvais et le laid (1966)

Genre: Occidental

Réalisateur: Sergio Leone

Jeter: Eli Wallach, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Aldo Giuffrè

Durée: 178 min

Vous devrez réserver quelques heures pour celui-ci, car il dure plus de trois heures!

C’est l’un des meilleurs films occidentaux de Clint Eastwood et peut-être le film par excellence de tous les temps.

Situé pendant la guerre civile, nous suivons trois hommes qui recherchent plus de 200 000 $ d’or volé.

Les abonnés à long terme de Netflix US sauront que ce n’est pas la première fois que le film est diffusé. Il est apparu pour la dernière fois sur Netflix en 2014.

Violet Evergarden: l’éternité et la poupée de mémoire automatique (2020) N

Genre: Manga

Réalisateur: Haruka Fujita

Jeter: Yui Ishikawa, Minako Kotobuki, Aoi Yuki

Durée: 90 min

Langue: Japonais

Violet Evergarden n’est pas une nouvelle propriété de Netflix avec la série très appréciée actuellement disponible en streaming pour le moment.

Voici le sujet du film:

Une jeune femme solitaire se sent prise au piège dans son école pour filles. Mais des mains en métal et des lettres sincères lui réchauffent le cœur lorsque Violet devient son tuteur.

Le film a vu une sortie en salles au Japon en décembre mais est maintenant disponible dans le monde entier sur Netflix.

Sol Levante (2020) N

Genre: Manga

Réalisateur: Akira Saitoh

Durée: 4 min

Ce chef-d’œuvre de quatre minutes est un anime dessiné à la main qui est produit en HDR 4K. Étant donné sa longueur, nous allons vous laisser partir froid mais nous vous en supplions vivement.

Comme l’atteste notre propre expert en anime résident, c’est un tournant pour l’anime dessiné à la main et, en fait, une étape importante pour Netflix lui-même.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 2 avril

3 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Sol Levante (2020) Netflix Original

Le bon, le mauvais et le laid (1966)

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2020) Netflix Original