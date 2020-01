Nouvelles sorties sur Netflix: 20 janvier 2020

Joyeux lundi et bienvenue à votre première mise à jour quotidienne des nouveautés sur Netflix pour la semaine et nous avons sept nouveaux titres ajoutés aujourd’hui, y compris un gros nouveau Netflix Original qui est une surprise.

Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons prévisualisé la liste complète des nouveaux contenus de la semaine ici, qui se compose principalement de nouveaux et anciens Netflix Originals.

QU’A FAIT JACK? (2020)

Genre: Crime, expérimental

Réalisateur: David Lynch

Jeter: David Lynch

Durée: 17 min

Netflix a régulièrement publié des titres au départ qui sont un peu bizarres et un peu expérimentaux et ce titre s’inscrit bien dans cette catégorie.

Ce titre est interprété par David Lynch et aurait été tourné il y a plusieurs années.

La description Netflix de la spéciale est succincte et résume parfaitement le titre bizarre.

“Un détective interroge un singe soupçonné de meurtre.”

Réunion de famille (Saison 1 – Partie 2)

Genre: Comédie

Jeter: Tia Mowry-Hardrict, Anthony Alabi, Talia Jackson, Isaiah Russell-Bailey

Il s’agit de l’une des meilleures nouvelles sitcoms de Netflix de 2019 et sa dernière moitié de saison a frappé Netflix aujourd’hui.

Voici ce que vous pouvez attendre des 9 nouveaux épisodes ajoutés aujourd’hui:

Du renouvellement des vœux de mariage à la lutte contre les douleurs de croissance, les McKellan gardent la foi alors qu’ils font face à de nouveaux chapitres et à des défis inattendus dans le Sud.

Déjà blitzé à travers tous les nouveaux épisodes? Ne vous inquiétez pas, d’autres sont en cours, comme confirmé récemment avec une commande complète pour la deuxième saison.

Aujourd’hui, nous avons également vu le retour de DreamWorks How to Train Your Dragon Legends Season 1, qui a quitté le service la semaine dernière. Du côté des déménagements, Netflix a perdu Beavis et Butt-head Do America qui ne sont diffusés sur Netflix que depuis le 1er janvier.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 20 janvier

4 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Die Ontwaking (2015)

Motichoor Chaknachoor (2019)

Le fantôme et le tout (2018)

QU’A FAIT JACK? (2020) Netflix Original

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

DreamWorks Comment entraîner vos Dragon Legends (Saison 1)

Réunion de famille (partie 2) Netflix Original

Sons of the Caliphate (Saison 2)